الأولى

أعلنت وزارة المالية عن تعيين صالح الصرعاوي وكيلا للوزارة بالاصالة وذلك وفقا للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بعد ان كان يشغل منصب الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية منذ 2013.

وقال وزير المالية د. نايف الحجرف في تصريح صحافي «باسمي وباسم وزارة المالية والعاملين فيها نهنئ الصرعاوي لتعيينة وكيلا للوزارة»، مضيفا ان «اختيار الصرعاوي لهذا المنصب ينم عن كونه أحد القيادات الفنية في الوزارة والتي اسهمت برفع كفاءة الادارة المالية فيها». وذكر الحجرف ان تعيين الصرعاوي في هذا المنصب يعكس توجهات الوزارة في إبراز وتعزيز قدراتها الفنية للمراحل المقبلة، متمنيا له ولجميع العاملين في الوزارة المزيد من التطور والنجاح.

وأشار الى ان الصرعاوي لديه خبرة طويلة في القطاع المالي الحكومي عبر إشرافه على إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة في دراسة مشاريع الميزانية المقدمة من قبل الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة مع مراعاة السياسات والتوجهات العامة للدولة. وبين ان خبرته تمتد لاكثر من 25 عاما في مجال محاسبة الميزانيات الحكومية بالاضافة الى الاشراف على إعداد البيان السنوي لوزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية ومشروع الميزانية مع تحليلها الى جانب الاشراف على إعداد قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية