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عدلت وزارة التربية، مواعيد اختبارات الصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر، حيث أكد مصدر مطلع لـ «النهار»، أن موعد انطلاق الاختبارات سيكون في 16 ديسمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 24 ديسمبر للصفوف من الخامس الى التاسع، بينما تنتهي اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر في 27 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن امتحانات الصف الثاني عشر ستنطلق في 30 ديسمبر وتنتهي في 10 يناير من العام المقبل. ولفت المصدر الى أن التربية حسمت المواعيد الجديدة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وضم الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية.

وأوضح المصدر أن المجتمعين اتفقوا على أن هذه المواعيد باعتبار انها الأنسب للحفاظ على العملية التعليمية وكذلك من حيث استكمال المناهج وعدد الأيام الفعلية للدراسة، مبينا أن حسم الأمر جاء بعد استطلاع رأي الميدان التربوي من مديري مدارس ومراقبي المراحل وموجهي المواد الدراسية وأيضا دراسة جميع جوانبه من المختصين.

في سياق اخر نفى وكيل وزارة التربية بالتكليف يوسف النجار، منع المراجعين من دخول مبنى الوزارة الجديد، مؤكدا أن ما ورد بشأن اغلاق الأبواب عارٍ عن الصحة.

وقال في بيان صحافي: «لم يتم انتقال الموظفين الى المبنى الجديد حتى تاريخه، وبالتالي لم تصدر أي تعليمات من الوزير أو من أي مسؤول في هذا الخصوص».

وأشار النجار، إلى حرص التربية على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع الجميع، بالإضافة الى تسيير وتبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المراجعين.