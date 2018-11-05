محلية

نالت النسخة الخامسة والعشرين لرالي الكويت الدولي إشادة واسعة من كل المتسابقين المشاركين في هذا الحدث الذي أقيم على مدار 3 أيام واختتم أول من أمس السبت على مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وأجمع المشاركون على نجاح اللجنة المنظمة بامتياز في تنظيم الرالي، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من القائمين على نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية وفي مقدمتهم الشيخ علي الفواز رئيس النادي والشيخ عذبي النايف رئيس لجنة الراليات في النادي رئيس اللجنة المنظمة للرالي.

وتقدم نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية الحالي ورئيس الاتحاد القطري للسيارات السابق ناصر بن خليفة بالشكر إلى رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT) د. عماد بوخمسين وإلى كل القائمين على تنظيم الرالي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير.

كما عبّر بن خليفة عن شكره لكل المتسابقين الذين شجعوه وأعانوه على العودة لسباقات السيارات بعد توقفه لفترة طويلة جداً، مؤكداً أنه يشعر وكأنه يبدأ من جديد.

بدوره، توجه بطل الرالي ناصر العطية بالشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى رعاة البطولة، مؤكداً أن هذا النجاح ليس غريباً على الكويتيين.

وأعرب العطية عن فخره بتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الرابعة عشرة وتحطيم رقم المتسابق الإماراتي السابق محمد بن سليم، مشدداً على عزمه المضي قدماً وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.

وقال: اليوم تاريخي بالنسبة لي بعد الفوز 14 مرة بلقب بطولة الشرق الأوسط وهو رقم عالمي بالفوز في بطولات الاتحاد الدولي ولا يوجد أي سائق حقق مثل هذا الرقم، والحمد لله تمكنت من اهداء انجاز يسجل باسم قطر وهو انجاز كبير بالنسبة لي ونتمنى التوفيق في القادم.

واضاف العطية: رالي الكويت كان صعباً للغاية خاصة أنه توقف لعامين وعدنا من جديد وهو ما صعب المهمة بالنسبة للمسار ولكنني الحمد لله تمكنت من الفوز باللقب للمرة السابعة وهو رقم جديد في رالي الكويت.

واشار العطية أن مساعده الفرنسي بوميل حقق أفضل ملاح للمرة الرابعة وبالتالي الجميع سعيد بهذا الانجاز الذي لم يأت من فراغ، بل من دعم المسؤولين، وسنواصل العمل للوصول للقب 20 ولن نقف عند اللقب 14.

وعن المشاركة في رالي قطر، قال العطية: سبق وأن حققت لقب رالي قطر 13 مرة واسعى للقب 14 بالتتويج وهدفنا دائما رفع علم قطر وطموحي بلا حدود.

وحول مشاركة ناصر بن خليفة، قال العطية: هذه مفاجأة كبيرة لأنه من مؤسسي هذه الرياضية وقد تمكن من إنهاء السباق في المركز الثالث، وبالتالي نحن نفتخر فيه، واليوم الرياضة تحتاج العناصر المميزة والخبرات الكبيرة.

من جانبه، قدم الملاح القطري ناصر الكواري الشكر للمنظمين والمسؤولين على حلبة الكويت لرياضة المحركات على المستوى التنظيمي الرائع، معرباً عن سعادته للفوز بالمركز الثاني مع السائق الكويتي مشاري الظفيري وتحقيق لقب رالي الشرق الأوسط في الفئة الثانية للبطولة (أم إي آر سي 2) للمرة الثانية على التوالي.

وقال الكواري: حققنا انجازاً كبيراً في بطولة الشرق الأوسط، كما توجنا بوصافة رالي الكويت وهو إنجاز آخر خاصة أننا أتينا خلف البطل العالمي ناصر العطية.

وأضاف: رالي الكويت كان صعبا للغاية واستطعنا بالخبرة التي تصل لاكثر من 5 سنوات من الفوز، كما أننا حققنا انجازاً آخر بتواجد السائقين القطريين على منصة التتويج في رالي الكويت في المراكز الثلاثة، وسعداء إننا شرفنا دولتنا قطر ونحاول تحقيق نتيجة أفضل في رالي قطر المقبل.

