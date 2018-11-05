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أكد مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية لشركة «زين» للاتصالات أن الشركة حريصة على القيام بدورها الاجتماعي من خلال رعاية الرياضيين والبطولات الرياضية، مبدياً سعادة لرعاية «زين» لرالي الكويت الدولي في نسخته الخامسة والعشرين. وقال المطر: «شركة زين لها باع طويل في رعاية الرياضيين لا سيما في رياضة المحركات وسبق لنا رعاية المتسابق زيد أشكناني ثم رعاية رالي الكويت».

وأضاف أن مشاركة متسابقين دوليين والنجاح الكبير الذي حققه الرالي يدفع الشركة إلى الحرص على رعاية هذا الحدث في السنوات المقبلة، وقال: «زين معاكم في السنوات القادمة».

وتوجه المطر بالشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح الرالي، وقال إن الشركة استجابت على الفور لدعوة الشيخ عذبي النايف لرعاية الرالي، معرباً عن سعادته بالتعرف على المتسابقين الأبطال، وبارك لهم الفوز بالمراكز الأولى.

