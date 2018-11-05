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أشاد الأردني عمر زعرور ممثل الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بنجاح رالي الكويت الدولي (الجولة الرابعة من بُطولة الشرق الأوسط للراليات). وقال زعرور في تصريح إلى «النهار»: «نبارك للكويت على مدينة الكويت للسيارات التي تم بنائها وفق أحدث النظم العالمية، ونؤكد أن الرالي حقق نجاحا كبيرا خصوصا من الناحية التنظيمية التي تولاها نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية والنادي الدولي الكويتي للسيارات». وأكمل: «مستوى المتسابقين كان ممتازا، مراحل السباق كانت صعبة وكشفت من لديه خبرة في الطرق الصحراوية لأن التحدي كان صعبا جدا».

ولفت إلى أن المتسابق الكويتي مشاري الظفيري متسابق عالمي من الدرجة الأولى وأنه قدم مستوى مميزا في السباق، متمنيا له التوفيق في المشاركات المقبلة.

وذكر أن رياضة السيارات تطورت كثيرا في السنوات السبع الماضية، متوقعا أن يكون هناك مزيدا من التطور في رياضة المحركات في الفترة المقبلة، لافتا الى ان الكويت ودول الخليج لديها الامكانيات التي تؤهلها لمزيد من التطور في هذه الرياضة. وأثنى على كرم الضيافة والاستقبال خاصا بالذكر نادي باسل الصباح والنادي الكويتي الدولي للسيارات، مكملا: «لبوا كل متطلباتنا ولم يتوانوا في تقديم كل ما لديهم من أجل تسهيل مهمتنا ومن أجل إنجاح السباق».

