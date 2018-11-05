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حظيت مدينة الكويت لرياضة المحركات التي احتضنت التتويج الختامي لرالي الكويت الدولي بإعجاب كل المشاركين من متسابقين وإداريين وإعلاميين، لما تتميز به من تصميم رائع للحلبات وتوافر كل متطلبات الأمن والسلامة على مستويات عالمية. وافتتحت المدينة التي أُنشئت برغبة سامية من سمو الأمير في مارس الماضي، وأشرف على تنفيذها رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحق، وتقع في منطقة عريفجان جنوب البلاد، وتبلغ مساحتها 6. 2 مليون متر مربع.

وبخلاف توافر كل الأمور الأساسية والمطلوبة لنجاح السباقات، فإن المدينة تخلق بيئة تنافسية شديدة لزوارها، حيث قام المتسابق الشهير والمصمم العالمي لأشهر حلبات السباق (Tilke Hermann) بتصميم حلباتها، ما جعلها من أكثر حلبات السباق تنوعا ومنافسة. وتضم المدينة 7 حلبات متنوعة ترضي جميع هواة هذه الرياضة، بطول 5610 م تضم 20 التفافا (GRADE FIA) من فئة (track Main)، حيث تحتوي حلبة سباق رئيسة يمكن تقسيمها لخمس تقسيمات مختلفة، مع إمكانية تشغيل ثلاثة مسارات صغيرة منها معا، كما تضم التفافات فئة (A GRADE FIM) بطول 4250 م، لتستضيف البطولات المحلية (Track Dragstrip)، علاوة على ذلك تضم المدينة حلبة دراغ ستريب عالمية، يمكن تقسيمها لمسارين مختلفين جنبا إلى جنب مع حلبة (track Karting) العالمية وحلبة الكارتنغ بطول 1750 م التي تحتوي (track MotoCross) وحلبة موتور كروس (Track Cross Raly) الرالي كروس لتوافق معايير (Atkins Greg) على أعلى قمة ترابية بالعالم بارتفاع 60 م من تصميم المصمم العالمي (SUV Track) وحلبة لسيارات الدفع الرباعي (drive dune dessert) وحلبة البيئة الصحراوية (MXGP) تحتوي على 10 تجارب متنوعة للمتسابقين. وتتسع المدينة لأكثر من 8000 متفرج، إضافة إلى قاعات لكبار الشخصيات و32 ورشة للسيارات و3300 موقف سيارات.

وتقدم نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية الحالي ورئيس الاتحاد القطري للسيارات السابق ناصر بن خليفة بالشكر إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على إنشاء مدينة الكويت لرياضة المحركات، مؤكداً أنها ستسهم بشكل كبير في تطوير رياضة المحركات وتمنح الشباب المهتم بهذه الرياضة مكاناً مناسباً لممارسة هواياتهم.

بدوره قال البطل الكويتي السابق أحمد الظفيري: إن هذه المدينة وما تضمه من حلبات مميزة تعتبر مفخرة لكل الكويتيين، وأضاف: «للأسف أنني لم ألحق على هذه الحلبة والتي كنا نحلم بوجود مثلها في السابق، متوجهاً بالشكر لسمو الأمير على تكفله ببناء هذا الصرح الرائع.

