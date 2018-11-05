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أثنى الملاح ثامر المطيري الذي توج مع السائق جاسم المقهوي بلقب الفئة الوطنية، بالجهود المبذولة من المنظمين لإخراج الرالي بهذه الصورة الرائعة، معرباً عن سعادته الكبيرة للفوز بلقب هذه الفئة.

وتوجه المطيري بالشكر إلى نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية على التنظيم الرائع للرالي، وقال: «الشباب جميعاً في النادي وفي اللجنة المنظمة لم يدخروا جهداً لإنجاح الرالي الذي يعتبر نجاحاً لدولة الكويت».

وأضاف المطيري: «شاركنا في الفئة الوطنية لأننا لم ننجح في اجتياز الفحص الفني المطابق للاتحاد الدولي للسيارات، وحصلنا على المركز الأول للفئة الوطنية، والرابع على الترتيب العام بفارق بسيط عن صاحب المركز الثالث وذلك بعد أن أصاب سيارتنا عطل في المرحلتين الأخيرتين من اليوم الثاني للرالي».

