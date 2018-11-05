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أعرب المتسابق الكويتي مشاري الظفيري عن فخره واعتزازه بتحقيق أول إنجاز يسجل باسمه كمتسابق كويتي على أرض مدينة الكويت لرياضة المحركات (كويت موتر تاون).

وقال الظفيري لـ «كونا» إن رالي الكويت الـ 25 الذي اختتم أول من أمس كان مميزا من شتى النواحي التنظيمية والجولات، مشيرا الى صعوبة وحدة المنافسة فيها نظرا إلى وجود العديد من السائقين المتميزين على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف أنه حرص على تقديم أفضل ما لديه في هذه البطولة «التي كنت اطمح الى تحقيق الفوز بها استكمالا لانجاز والدي أحمد الظفيري الذي لايزال السائق الكويتي الوحيد الذي فاز بلقب رالي الكويت في 1981».

وأعرب عن تطلعه كذلك لتحقيق المزيد من الألقاب والنتائج الإيجابية في مختلف البطولات القادمة معتبرا هذه البطولة دافعا له لتحقيق الافضل على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد الظفيري بالدعم الكبير الذي حظي به من قبل نادي باسل الصباح لرياضة السيارات والدراجات النارية: «الذي كان ومازال أحد أهم أسباب مواصلته تقديم أفضل المستويات».

وثمن الجهود التي بذلت من نادي باسل الصباح لتنظيم الرالي: «التي كانت سببا رئيسا في نجاحه على مر السنوات الماضية واعتماده لمرحلة رئيسة من مراحل رالي الشرق الأوسط للسيارات».

وكان الظفيري حل مع ملاحه القطري ناصر الكواري في المركز الثاني بالترتيب العام لرالي الكويت ال 25 الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات (أم إي آر سي) المعترف بها من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) فضلا عن تحقيقه لقبه الرابع في فئة (أم إي آر سي 2).

ويعتبر المتسابق الظفيري أحد أفضل سائقي السيارات ببطولات الرالي في المنطقة ونال العديد من الألقاب المحلية والإقليمية التي أهلته ليكون أحد السائقين الأوائل في رياضة المحركات التي تتمتع بجمهور كبير.

بدوره، قال بطل الراليات السابق أحمد الظفيري والد مشاري أن الأخير حافظ على المركز الثاني في كل المراحل وقاد بدوره على أكمل وجه، معرباً عن فخره بالنتائج التي حققها ولده.

وأضاف: «منذ أن كان مشاري صغيراً كان يرافقني وعمل معي مساعداً لمدة عام كامل، وهذا الأمر أكسبه خبرة كبيرة ساعدته ليصبح بطلاً»، واعداً مشاري بسيارة جديدة خلال الفترة المقبلة للمشاركة بها في الاستحقاقات المقبلة.

