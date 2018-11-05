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وصف المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات سلطان المريخي اعتلاء 3 قطريين منصات التتويج في منافسات رالي الكويت بأنه أمر يدعو للفخر ويؤكد على ريادة قطر والمكانة التي وصلت إليها في رياضة المحركات الميكانيكية ولاسيما الراليات .

وقال المريخي: «بالطبع نشعر بسعادة بالغة لهذا الانتصار الكبير لاسيما مع تحقيق بطلنا العالمي ناصر بن صالح للقب الرابع عشر من بطولة الشرق الأوسط وهو إنجاز من الصعب تحقيقه في المستقبل القريب».

وتابع: «وجودنا كوفد للاتحاد القطري هنا هدفه تدعيم الرالي وأيضا التحضير للجولة الختامية في رالي قطر بعد أقل من أسبوعين من خلال اجتذاب أكبر عدد من السائقين المشاركين هنا في هذا السباق خاصة وان رالي قطر سيكون احتفالية استثنائية».

