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قاعي: الرالي خرج بصورة رائعة

راشد خلف
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الإثنين 05 نوفمبر 2018

قال السائق اللبناني هنري قاعي الفائز في الفوز بلقب الفئة الثالثة للبطولة «إم إي آر سي 3» الخاصة بالسيارات أمامية الدفع، إنه واجه صعوبة كبيرة في إنهاء السباق خصوصاً أنه مشارك في فئة الدفع الأمامي، مشيداً بالدور الكبير لملاحه الأردني موسى جهيريان المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي لهذه الفئة. وتوجه قاعي بالشكر إلى المنظمين وإلى الشيخ عذبي النايف على الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح السباق الذي خرج بصورة رائعة، وأضاف: «كان هدفنا إنهاء السباق لصعوبة التضاريس، ولم نكن نستطيع مناسفة بقية المتسابقين في الفئات الأخرى».
بدوره، أعرب جهيريان عن اعتزازه لكونه أول أردني يحرز لقبين تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات، متوجهاً بالشكر إلى نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية وإلى جميع المنظمين على النجاح الباهر للرالي.
وتابع: «إنهاء السباق في رالي الكويت يعتبر إنجازاً بحد ذاته، والحمد لله أننا نجحنا في ذلك».


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