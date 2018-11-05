دفتر أحوال

استمراراً لانجازات رجال جمارك منفذ السالمي الحدودي في احباط عمليات تهريب الممنوعات من والى البلاد تمكن رجال الجمارك نوبة «ب» برئاسة مراقب النوبة احمد الحلاف والمفتش الجمركي عبدالله الصليلي من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الى جمهورية مصر العربية من قبل عدد من المسافرين من الجنسية المصرية من خلال اخفاء الكمية داخل شاحنة محملة بأمتعة شخصية.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي بأن شاحنة وصلت منفذ السالمي في طريقها الى جمهورية مصر العربية محملة بأمتعة شخصية لعدد من المسافرين من الجنسية المصرية، حيث أمر رئيس نوبة «ب» احمد الحلاف المفتش الجمركي بالتدقيق في عملية تفتيش الشاحنة، وخلال قيام المفتش الصليلي بعملية التفتيش للامتعة الشخصية عثر على كميات كبيرة من المواد التموينية منها حليب وزيت وأرز وسكر وعدس مخبأة بطريقة ذكية وسرية اسفل الامتعة الشخصية.

وعليه تم التحفظ على المواد الغذائية وحجز الشاحنة واحالة السائق الى الجهات المختصة.

