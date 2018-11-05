دفتر أحوال

قضت المحكمة الكلية دائرة جنح تقنية المعلومات بتغريم مغرد غيابيا 3 آلاف دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بعد اساءته لمواطن عبر حسابه بعبارات تخدش شرفه واعتباره.

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم على مرأى من اخرين واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه وتؤذي سمعته بأن وجه اليه الالفاظ والاقوال المتضمنة الوقائع بالاوراق وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر المتاح للعديدين للاطلاع، وصدر منه بمكان عام وعلى مرأى من آخرين للمجني عليه الفاظ السب المبينة بالاوراق على نحو يخدش شرفه واعتباره، بأن نشر العبارات المبينة بالاوراق عبر حسابه المبين.

وحضرت المحامية خولة مبارك الحساوي عن المجني عليه وادعت مدنيا بـ5001 دينار على سبيل التعويض مؤقتا مؤكدة ان الادلة قد تكاملت الاركان القانونية وقامت الادلة اليقينية التي لها اصلها الثابت في الاوراق على صحتها وتوافرت جميع عناصرها قبل المتهم من نية معقودة لديه وتجلى بأفعال مادية وقعت منه وثبت نسبتها الى المتهم بالادلة المستمدة من شهادة المجني عليه وما سطره ضابط المباحث بمحضر تحرياته.

