دفتر أحوال

ألزمت محكمة الاستئناف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بصرف مستحقات ومخصصات مالية الى مواطنة معاقة اعاقة حركية متوسطة وجسدية شديدة منذ تاريخ ولادتها.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي بصفته دفاع المعاقة مؤكدا انها مسجلة لدى المدعى عليها بوصفها معاقة باعاقة حركية متوسطة ودائمة وكذلك جسدية شديدة منذ الولادة وقامت بالتقدم الى المدعى عليها لاثبات اعاقتها وتم اصدار شهادة اثبات اعاقة استنادا لاحكام القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وعلى ضوء ذلك تقدمت الى المدعى عليها تلتمس صرف مستحقاتها بأثر رجعي منذ الولادة وسجل طلبها ونظرا لمرور 60 يوما وعدم الاجابة على طلبها الامر الذي حدا بها الى اقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

ويذكر ان محكمة اول درجة قد قضت بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية المستحقات الشهرية الخاصة بها منذ تاريخ بداية العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في 28/5/2010 وحتى تاريخ بداية صرف المستحقات الشهرية لها بعد العمل بهذا القانون ورفضت المدة السابقة عليه.

