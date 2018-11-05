دفتر أحوال

الزمت الدائرة التجارية مواطناً بسداد مبالغ مالية مستحقة مقابل كمبيالات لمؤسسة نقل بضائع شهيرة بعد ثبوت دفاع الاول بأنها مرسلة.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المؤسسة المحامي خالد مبارك مؤكدا على سند من القول ان المؤسسة تداين المواطن بمبالغ مالية بموجب عدد اربعة عشر كمبيالة مذيلة بتوقيع وبصمته وجميعهم مستحقي السداد وحيث انه امتنع عن سداد هذا المبلغ الى المؤسسة دون وجه حق ودون مسوغ قانوني ما حدا بها الى تكليفه بالوفاء الا انه لم يحرك ساكنا ما حدا بها الى التقدم بطلب استصدار امر اداء كلي الا انه قوبل بالرفض ومما حدا بها اقامة دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من اصول الكمبيالات المقدمة امامها والمذيل بتوقيع المدعى عليه ان المدعية تداين المدعى عليه بالمبالغ المالية وقد قامت بتكليفه بالسداد كما هو ثابت بخطاب التكليف بالوفاء.

واضافت ان الكمبيالات المقدمة من المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليه وقد اضحت حجة عليه في الاثبات وعليه تكون دعوى المدعية من ثم قد اقيمت على سند صحيح من القانون والواقع ويتعين القضاء بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ المطالبة للمدعية وتلتفت المحكمة الى دفاع المدعى عليه التي جاءت مرسلة فضلا عن عدم انكاره للمديونية.

