دوليه

حافظ ميلان على المركز الرابع بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع على مضيفه اودينيزي 1-0، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، في حين لقي سمبدوريا خسارة قاسية على أرضه أمام تورينو 1-4.

في المباراة الأولى، انتظر ميلان حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نقلات عدة قصيرة ومترددة للكرة داخل منطقة الخصم، فوصلت أخيرا من الإسباني سوسو الى أليسيو رومانييلي الذي تابعها بقوة في قلب المرمى (90+7).

واحتسب الحكم ماركو دي بيلو خمس دقائق كوقت بدل من ضائع، إلا أن طرد الهولندي برام نويتينك، قلب دفاع اودينيزي، دفعه الى تمديد الوقت فوقع المحظور بالنسبة الى أصحاب الأرض.واستمرت صحوة ميلان الذي حقق في الآونة الأخيرة قفزة كبيرة نقلته من المركز الحادي عشر في المرحلة السابعة (9 نقاط)، وحقق اليوم فوزه الخامس في 6 مباريات اذ تغلب على ساسوولو (4-1) وكييفو (3-1) وسمبدوريا (3-2) وجنوى 2-1 (في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى)، مقابل هزيمة أمام جاره أنتر 0-1 في المرحلة التاسعة.

ورفع ميلان رصيده الى 21 نقطة، وبقي متقدما بفارق الأهداف على لاتسيو الذي حقق فوزا عريضا على ضيفه سبال 4-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.وتألق مهاجم منتخب إيطاليا تشيرو إيموبيلي وسجل هدفين لفريقه (26 و35) قبل ان يضيف دانيلو كاتالدي (59) وماركو بارولو (70) الهدفين الاخرين، في حين سجل ميركو انطينوتشي (28) الهدف الوحيد لسبال الذي مني بهزيمته السابعة مقابل أربعة انتصارات ووقف رصيده عند 12 نقطة.ورفع ايموبيلي رصيده الى 8 أهداف في البطولة في المركز الثاني لترتيب الهدافين بفارق هدف عن المتصدر البولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوى. وجمعت المباراة التي شكلت استعدادا جيدا للاتسيو للقاء مرسيليا الفرنسي على الملعب ذاته الخميس المقبل ضمن مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الشقيقين الصربيين، لاعب وسط لاتسيو سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، وحارس مرمى سبال فانيا ميلنيكوفيتش سافيتش.رفع لاتسيو رصيده الى 21 نقطة، وصار على بعد 10 نقاط عن يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم السبعة السابقة الذي حافظ على سجله نظيفا من الهزيمة بفوزه السبت على ضيفه كالياري 3-1 (10 انتصارات وتعادل واحد). وفي الثانية على ملعبه لويجي فيراريس، تعرض سمبدوريا لأقسى هزيمة على ملعبه وهذا الموسم، وفشل بالتالي في استعادة المركز الرابع الذي كان يحتله في ختام المرحلة العاشرة ليتراجع إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.والخسارة هي الثانية لسمبدوريا على ملعبه بعد الأولى أمام انتر ميلان (0-1) في المرحلة الخامسة، والثالثة في البطولة اذ كانت الأولى في المرحلة الأولى على ملعب اودينيزي (0-1 أيضا).وتقدم تورينو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أندريا بيلوتي (12 و43 من ركلة جزاء) والإسباني ياغو فالكي (56) قبل أن يقلص المخضرم فابيو كوالياريلا (35 عاما) الفارق (63)، لكن أرماندو ايتزو أعاده الى سابق عهده بتسجيله الرابع للضيوف (78).وصعد ساسوولو الى المركز السادس بفارق الأهداف خلف ميلان بفوزه على مضيفه كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير بهدفين نظيفين سجلهما فيديريكو دي فرانشيسكو (42) وايمانويلي جاكيريني خطأ في مرمى فريقه (90+4). ولعب كييفو الدقائق الأخيرة بعشرة عناصر بعد طرد البديل الصربي ستراهينيا تاناسييفيتش لنيله الصفراء الثانية خلال أربع دقائق (88).وتعادل بارما سلبا مع ضيفه فروزينوني.وحول اتالانتا تخلفه أمام مضيفه بولونيا بهدف للسنغالي ابراهيما مباي (3) الى فوز 2-1 بفضل جانلوكا مانشيني (57) والكولومبي دوفان ثاباتا (70).

