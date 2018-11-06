دوليه

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي أمس استبعاد المهاجم شيردان شاكيري من قائمة الفريق لمباراته المقررة أمام مضيفه ريد ستار الصربي اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، تفاديا لاحتمالات توتر الأجواء في المباراة.

وكان شاكيري، المولود في يوغوسلافيا لأبوين من كوسوفو وألبانيا ، قد أثار غضب المشجعين الصرب خلال مباراة في كأس العالم 2018 بروسيا، عندما احتفل بتسجيل هدف للمنتخب السويسري بطريقة استفزت الجماهير الصربية الحاضرة.وكان شاكيري قد احتفل بطريقة تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام ، لتمثيل رمز النسر ذو الرأسين- حيث تعد هذه الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي.

ولا تعترف صربيا حتى الآن بألبانيا، كما شعرت جماهير صربيا بالغضب إثر قيام شاكيري بوضع علم كوسوفو على حذائه الأيمن.وقال كلوب في تصريحاته للصحافيين أول من أمس :»الوضع الآن يتمثل في أننا ذاهبون إلى مدينة بلغراد الرائعة كفريق كرة قدم لخوض مباراة كرة قدم.»وأضاف «لقد سمعنا وقرأنا عن الشائعات والأحاديث المتعلقة بكيفية الاستقبال المحتمل لشاكيري، ورغم أننا لا نعرف ما سيحدث، نود الذهاب إلى هناك بكامل تركيزنا على كرة القدم، ولا نود الانشغال بأي شيء آخر». وأكد كلوب على أن ليفربول ليس لديه أي رسالة سياسية يود توجيهها. وقال كلوب «نحن حريصون على أن نحظى بالاحترام وحريصون على تفادي أي انحرافات تؤثر سلبا على التركيز في المباراة التي تحمل أهمية كبيرة من حيث كرة القدم فقط.»وتابع «لهذا السبب، شاكيري لن يشارك وقد أبدى تقبله وتفهمه لذلك. شاكيري لاعب بفريقنا ونحبه، وسيلعب ضمن صفوفنا كثيرا، ولكن ليس في هذه المباراة».

