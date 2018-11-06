دوليه

فشل ألافيس في الحفاظ على المركز الثاني بسقوطه على ملعب إيبار 1-2 اول من امس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، وتراجع الى المركز الرابع، فيما صار أشبيلية ثانيا بتعادله سلبا مع مضيفه ريال سوسييداد.

واستهل ألافيس، أحد مفاجآت الموسم الحالي، المباراة بشكل مثالي بتسجيله هدف السبق بواسطة مانو غارسيا بعد مرور 4 دقائق. لكنه فقد لاعبه روبن دوارتي سانشيز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 24 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.بدوره أكمل إيبار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بابلو دي بلاسيس ببطاقتين صفراوين في الدقيقة 62، لكن على الرغم من ذلك نجح في تعديل النتيجة عن طريق خوان جوردان (69) قبل ان يوجه الضربة القاضية لضيفه بواسطة السنغالي باب ديوب (90+1).

وتجمد رصيد ألافيس عند 20 نقطة، فاستفاد أشبيلية وتقدم عليه بفارق الأهداف، وعلى اتلتيكو مدريد وصيف البطل الذي تعادل مع مضيفه ليغانيس 1-1 السبت. ويواجه ألافيس احتمال التراجع الى المركز الخامس..

