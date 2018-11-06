دوليه

احرز المنتخب السعودي لدون 19 عاما اللقب الأسيوي الثالث في تاريخه بفوزه أول من امس على نظيره الكوري الجنوبي 2-1 على ملعب جيلورا بونغ كارنو في جاكرتا.

ويدين المنتخب السعودي بفوزه باللقب الأول منذ 26 عاما لتركي العمار (2) وخالد الغنام (22)، فيما سجل هدف المنتخب الكوري الجنوبي تشو يونغ ووك (63 من ركلة جزاء).وبدأ المنتخب السعودي المباراة بقوة، ولم يترك أي فرصة لمنافسه لفرض اسلوبه عندما نجح العمار في افتتاح التسجيل في وقت مبكر بتسديدة قوية (2).

وأعطى الهدف للعمار وزملائه جرعة معنوية كبيرة ففرضوا سيطرتهم على المجريات، وهددوا المرمى الكوري في أكثر من مناسبة الى أن نجح الغنام في اضافة الهدف الثاني بعد عشرين دقيقة (22).

واستمر التفوق السعودي، ومنع تألق حارس المنتخب الكوري الجنوبي لاعبي «الأخضر الشاب» من اضافة المزيد من الأهداف.وفي الشوط الثاني، نزل المنتخب الكوري الجنوبي بكل قوة من أجل تعديل النتيجة، وقلص الفارق في الدقيقة الـ 63 من ركلة جزاء نجح ووك في تنفيذها.وتابع شباب كوريا الجنوبية ضغطهم ومحاولاتهم، لكن صلابة الدفاع السعودي وتألق الحارس ساهما في المحافظة على النتيجة حتى نهاية المباراة والفوز باللقب الثالث بقيادة المدرب خالد العطوي والإداري النجم السابق لنادي الاتحاد والمنتخب حمزة إدريس، علما بأن فاتحة الألقاب السعودية في هذه الفئة كانت عام 1986.

من جانبه العطوي، التهنئة لكافة الشعب السعودي، على الإنجاز الذي تحقق بالفوز بلقب بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، وقال العطوي، في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة : «أخطرت اللاعبين بأهمية التأهل إلى كأس العالم مصحوبا بإنجاز التتويج باللقب الآسيوي، وحققنا كل أهدافنا في إندونيسيا». وأضاف : «وصلنا إلى إندونيسيا مبكرا، وحققنا المطلوب بالمغادرة كآخر منتخب رفقة كأس البطولة، كنت واثقا في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب، والجميع كان على قدر المسؤولية».وتابع :»أهنئ كافة الشعب السعودي والقيادة الحكيمة، أسعدناهم وحققنا ما كنا نصبو إليه، بعد تحقيق اللقب بالعلامة الكاملة بدون أي خسارة أو حتى تعادل».

وبدوره استقبل قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي أمس بعثة منتخب الشباب السعودي لدى عودتها إلى العاصمة الرياض. وأعرب الفواز عن شكره وتقديره لبعثة المنتخب على الإنجاز الذي تحقق بالوصول إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2019 المقرر إقامتها في بولندا ، والتتويج بلقب البطولة الآسيوية.

