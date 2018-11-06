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دوليه

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فوز تشلسي بنكهة إسبانية


تغلب تشلسي على ضيفه كريستال بالاس في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي، والتي شهدت ايضا انتصارا كبيرا لمانشستر سيتي على حساب ساوثمبتون 6-1.
على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة، حسم تشلسي الدربي اللندني بصعوبة وبنكهة إسبانية.وأنهى تشلسي الشوط الأول عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة من مواطنه بدرو رودريغيز (32)، لكن كريستال بالاس أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر أندروس تاوسند بتسديدة قوية من خارج المنطقة (53).ولم تدم فرحة كريستال بالاس سوى 12 دقيقة حيث أعاد موراتا التقدم لتشلسي عندما تلقى كرة من ركلة حرة جانبية للبديل إدين هازار فهيأها لنفسه وسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (65).
وبات هازار الذي دخل مكان البرازيلي ويليان (64)، ثالث لاعب يمرر كرات حاسمة في ثلاث مباريات متتالية كبديل في تاريخ الدوري الممتاز بعد التشيكي توماس رادسينسكي مع إيفرتون في مارس 2004 والهولندي أريين روبن مع تشلسي في أبريل 2005. وطمأن بدرو جماهير تشلسي بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من مواطنه ماركوس ألونسو (70).ورفع تشلسي رصيده إلى 27 نقطة وانتزع المركز الثاني بفارق الأهداف من ليفربول، فيما بقي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.وهي المرة الأولى منذ موسم 1978-1979 التي لم تخسر فيها فرق الصدارة الثلاثة أي مباراة بعد 11 مرحلة.


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