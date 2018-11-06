دوليه

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا اول من أمس عن مواجهة بين بايرن ميونيخ، وصيف بطل الموسم الماضي، ومضيفه هرتا برلين. وسيكون الملعب الاولمبي في العاصمة مسرحا لهذه المواجهة بعد أن شهد في سبتمبر سقوط العملاق البافاري 0-2 في المرحلة السادسة من الدوري. ولن تكون مهمة بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري سهلة في هذا الدور الذي تقام مبارياته في 5 و6 فبراير، حيث يستضيف على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك» فيردر بريمن القوي.ويتضمن هذا الدور مواجهتين أخريين بين فرق الدرجة الأولى حيث يلتقي شالكه مع فورتونا دوسلدورف، ولايبزيغ مع فولفسبورغ.

