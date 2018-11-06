دوليه

صعد بوروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز الثاني بفوزه أول من أمس على ضيفه العائد إلى النخبة فورتونا دوسلدورف 3-0 في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الألماني، فيما فشل فيردر بريمن في استعادة المركز الرابع. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 20 نقطة متقدما بفارق الأهداف على بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة الذي تعادل مع ضيفه فرايبورغ 1-1.وكان فريق المدرب ديتر هيكينغ تراجع الى المركز الخامس بعد فوز لايبزيغ على مضيفه هرتا برلين (3-0) السبت، وإينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت بالنتيجة ذاتها الجمعة ليرتفع رصيد الأول الى 19 نقطة، والثاني إلى 17 نقطة فتقدم بفارق الأهداف على مونشنغلادباخ. وانتظر مونشنغلادباخ حتى مطلع الشوط الثاني لتسجيل هدفه الأول من ركلة جزاء تسبب بها التركي كان أيهان بلمسه الكرة باليد انبرى لها البلجيكي ثورغان هازار ووضعه بنجاح في الشباك (48). وأضاف يوناش هوفمان الهدف الثاني اثر كرة من فلوريان نيوهاوس تابعها بيمناه في اسفل الزاوية اليمنى (67).واكمل هازار، شقيق نجم تشلسي إدين، ثلاثية فريقه بتسجيله الهدف الشخصي الثاني (82) اثر تمريرة من الفرنسي الحسن بليا خارج المنطقة أطلقها قوية بيمناه استقرت في وسط مرمى فورتونا الذي مني بهزيمته السابعة مقابل فوز وتعادلين (5 نقاط) وبقي في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف أمام شتوتغارت. وسقط بريمن على أرض ماينتس 1-2.في الشوط الأول، سجل الفرنسي جان فيليب ماتيتا الهدف الأول بعد ان استفاد من عرضية دانيال بروزينسكي (25)، وعزز في الثاني العاجي جان فيليب غبامان بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة على أثر تمريرة من روزينسكي (51).

وقلص المخضرم البيروفي كلاوديو بيتزارو (40 عاما) الفارق بعد أن وصلته كرة مناسبة من يوهانس ايغلشتاين (78).ووقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة وتراجع الى المركز السادس بفارق الأهداف خلف فرانكفورت، فيما حقق ماينتس فوزه الثالث هذا الموسم وتسلق ثلاث درجات على سلم الترتيب الى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

