دوليه

واصل كل من ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز انطلاقته القوية، فحقق الأول فوزه الثامن في تسع مباريات بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 144-99 بفضل «تريبل دبل» لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، في حين سجل الثاني انتصاره التاسع في 10 مباريات متغلبا على لوس انجليس ليكرز 121-107 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي بتسجيله «تريبل دبل» (26 نقطة و15 متابعة و11 تمريرة حاسمة)، علما بأنه جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين حتى نهايتها عندما كانت النتيجة 118-90. وهي المرة الثانية التي ينجح فيها في تسجيل «تريبل دبل» هذا الموسم. أما المرة الأولى فكانت في مواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في 24 أكتوبر الماضي عندما سجل 32 نقطة و18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وقال مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر «لكي يكون يانيس رائعا، يجب ان يكون اللاعبون الآخرون رائعين. الجميع لعب بطريقة جيدة وهذا أمر جيد ليانيس وأمر جيد للفريق أيضا». وتغلب تورونتو رابتورز على لوس أنجليس ليكرز 121-107 على الرغم من غياب نجمه كاوهي لينارد الذي يعاني من كدمة قوية في ساقه اليسرى.

واستمرت معاناة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خارج ملعبه حيث لم يحقق أي فوز هذا الموسم بسقوطه أمام بروكلين نتس 97-122.وسجل دانجيلو راسل 21 نقطة للفائز بينها 13 في الشوط الثاني.

ووضع فينيكس حدا لسبع هزائم تواليا بتغلبه بصعوبة على ممفيس غريزليز 102-100 بفضل 25 نقطة لديفين بوكر الذي سجل سلة الفوز في الثانية الأخيرة.وحقق اورلاندو ماجيك أفضل نتيجة له هذا الموسم خارج ملعبه بتغلبه على سان انتونيو 117-110. وفي المباريات الاخرى، فاز فينيكس صنز على ممفيس غريزليز 102-100، وواشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 108-95، وبورتلاند ترايل بلايزرز على مينيسوتا تمبروولفز 111-81.