دوليه

أكمل المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري أول من امس تشكيلة الفراعنة لمباراة تونس في 16 نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة نهائياتها في الكاميرون العام المقبل.

وكشف اغيري أسماء 16 لاعبا محليا هم عمرو السولية، مروان محسن، محمد هاني، أيمن أشرف، (الحارس) محمد الشناوي وصلاح محسن (الأهلي)، وطارق حامد، محمود حمدي «الونش» و(الحارس) محمود عبد الرحيم «جنش» (الزمالك)، وباهر المحمدي (الاسماعيلي) ومحمد محمود (وادي دجلة) ومحمد ابو جبل (سموحة)، ومحمد حمدي وأحمد ايمن منصور (بيراميدز) وإسلام جابر (الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون العرب).

وكان أغيري اختار في 22 أكتوبر الماضي 11 لاعبا محترفا في الخارج هم: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) ومحمود حسن «تريزيغيه» (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (باوك اليوناني) و(الحارس) محمد عواد (الوحدة السعودي) وسام مرسي (ويغان الإنكليزي) وحسين الشحات (العين الإماراتي) وعلي غزال (فانكوفر الكندي) وعمرو طارق (اورلاندو سيتي الأمريكي).

ويدخل المنتخب المصري في معسكر تدريبي اعتبارا من 12 الجاري في مدينة الاسكندرية حتى موعد مباراة تونس المقررة على ستاد الجيش ببرج العرب.وضمن المنتخبان المصري والتونسي تأهلهما إلى النهائيات من الجولة الرابعة، وسيكون لقاؤهما ثأريا بالنسبة للفراعنة الذين خسروا أمام نسور قرطاج 0-1 في الجولة الأولى.وتتصدر تونس المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام مصر.

