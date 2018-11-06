loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أغيري أكمل تشكيلة مصر


أكمل المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري أول من امس تشكيلة الفراعنة لمباراة تونس في 16 نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة نهائياتها في الكاميرون العام المقبل.
وكشف اغيري أسماء 16 لاعبا محليا هم عمرو السولية، مروان محسن، محمد هاني، أيمن أشرف، (الحارس) محمد الشناوي وصلاح محسن (الأهلي)، وطارق حامد، محمود حمدي «الونش» و(الحارس) محمود عبد الرحيم «جنش» (الزمالك)، وباهر المحمدي (الاسماعيلي) ومحمد محمود (وادي دجلة) ومحمد ابو جبل (سموحة)، ومحمد حمدي وأحمد ايمن منصور (بيراميدز) وإسلام جابر (الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون العرب).
وكان أغيري اختار في 22 أكتوبر الماضي 11 لاعبا محترفا في الخارج هم: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) ومحمود حسن «تريزيغيه» (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (باوك اليوناني) و(الحارس) محمد عواد (الوحدة السعودي) وسام مرسي (ويغان الإنكليزي) وحسين الشحات (العين الإماراتي) وعلي غزال (فانكوفر الكندي) وعمرو طارق (اورلاندو سيتي الأمريكي).
ويدخل المنتخب المصري في معسكر تدريبي اعتبارا من 12 الجاري في مدينة الاسكندرية حتى موعد مباراة تونس المقررة على ستاد الجيش ببرج العرب.وضمن المنتخبان المصري والتونسي تأهلهما إلى النهائيات من الجولة الرابعة، وسيكون لقاؤهما ثأريا بالنسبة للفراعنة الذين خسروا أمام نسور قرطاج 0-1 في الجولة الأولى.وتتصدر تونس المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام مصر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة