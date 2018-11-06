دوليه

هيمن المنتخب الصيني على منافسات اليوم الأول للبطولة الآسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والـ11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء التي انطلقت اول من امس في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي.

وجاء التفوق الصيني في البطولة التي يشارك فيها رماة وراميات من 35 دولة اسيوية بعد تحقيق رماته الفوز بمسابقات أسلحة الرصاص إذ توج الرامي الصيني هاوران يانج برماية (البندقية 10 امتار) لفئة فردي الرجال متقدما على مواطنيه يفي كاو الثاني ويوكون ليو الثالث.

وأحرز المنتخب الصيني المكون من يوكون ليو و يفي كاو و هاوران يانغ المركز الأول برماية البندقية 10 امتار لفئة الفرق فيما احتل منتخب كازاخستان المكون من وركوف يوري و كليميونوف الكسي و فيدين ليا المركز الثاني وحصل منتخب البحرين المكون من حسين عبدالجبار وناصر بن تركي ومحمد حاجي على المركز الثالث. وتابعت الصين تميزها في منافسات السيدات إذ توجت الرامية مينجيانج وي برماية البندقية 10 امتار لفئة فردي السيدات فيما نالت الرامية السنغافورية تيسا نيو المرتبة الثانية وأحرزت الرامية الصينية روزهو زهاو المركز الثالث.

وفاز الفريق الصيني المكون من الراميات وانج شوي وروزهو زهاو ومينجيانغ وي بالمركز الأول في منافسات رماية البندقية 10 امتار للفرق فيما حل منتخب سنغافورة المكون من تان فيان ونيو تيسا وفيلوسو مرتينا في المركز الثاني وجاء منتخب تايوان المكون من تايبيا هونغ شين وبان شياوي وتساي تينغ ثالثا.

وأكد أمين سر النادي الكويتي للرماية ومدير البطولة عبيد العصيمي في تصريح للصحافيين عقب تتويج الفائزين ان منافسات اليوم الأول للبطولة ظهرت بمستوى فني عال معتبرا أن سطوة الرماة الصينيين على المراكز الأولى في منافسات رماية البندقية جاء طبيعيا كون رماة شرق القارة هم ابطال العالم في هذا الاختصاص. وقال ان البطولة شكلت فرصة للرماة الكويتيين لاكتساب الخبرة في اختصاص أسلحة الرصاص نظرا لوجود ابطال عالميين متوقعا أن يحقق رماة الكويت والعرب نتائج أفضل في منافسات رماية الأطباق الطائرة (سكيت وتراب ودبل تراب) نظرا لتميزهم في هذه المسابقات. واشار الى ان اللجنة المنظمة وفرت جميع الإمكانات لإنجاح البطولة سواء في المسابقات أو في التدريبات مهنئا الرماة الفائزين في مسابقات اليوم الاول على تفوقهم.

