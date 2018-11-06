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الكويت يجهّز جمعة وفاضل للسالمية

جمال عبدالناصر
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الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

قال المدرب المساعد في نادي السالمية سلمان عواد إن مباراة فريقه مع الكويت الجمعة المقبل في ختام القسم الاول من الدوري تتسم بأهمية كبيرة بصفتها مباراة بين الفريقين اللذين يعتليان قمة الترتيب حيث يتصدر الكويت برصيد 22 نقطة يليه السالمية برصيد 20 نقطة.
وأردف عواد: «نريد إنهاء القسم الاول في افضل ترتيب ممكن وبأكبر حصيلة ممكنة من النقاط حتى نفكر في القسم الثاني بأريحية أكبر».
واكمل: «مباراة الجمعة لا تختلف عن غيرها من المباريات حيث ان الفائز فيها سيحصل على ثلاث نقاط كغيرها من المباريات الا انها مهمة من الناحية المعنوية لأن الفريق الذي سينهي القسم الاول متصدرا سيحقق مكسبا معنويا لا يستهان به».
وذكر ان ناديه لن يقيم معسكرا داخليا للمباراة كي لا تكون هناك اية ضغوطات على اللاعبين، موضحا ان الاستعدادات تجري بشكل اعتيادي رغم اهمية المباراة التي يمكن تجاهلها. وكشف ان فريقه سيلعب بصفوف شبه مكتملة حيث لا توجد اي ايقافات او اصابات بين اللاعبين باستثناء اللاعب علي نادر الذي عاد للتو من الاصابة إذ تبدو مشاركته في المباراة صعبة نظرا الى حاجته لمزيد من الاعداد.
وختم كلامه قائلا: «أعرف صعوبة المباراة لكنني أعرف أيضا قدرات لاعبي السالمية وأثق فيهم وفي قدرتهم على التعامل مع مثل هذا النوع من المباريات».
في الجهة الاخرى يجهز الكويت لاعبيه طلال فاضل والعاجي جمعة سعيد للقاء حيث يعانيان من الاصابة، وتتوقف امكانية مشاركة أي منهما امام السماوي على رأي الجهاز الطبي ثم الجهاز الفني للفريق. ولا توجد اي ايقافات في صفوف الابيض قبل المباراة التي يطمح الفريق الى الفوز فيها من اجل انهاء القسم الاول في الصدارة بأريحية لا سيما وأن السماوي يلاحقه بفارق نقطتين فقط.


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