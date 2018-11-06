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أبو الحسن: تقرير مارين يحدد برنامجنا

جمال عبدالناصر
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الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

قال امين السر العام في نادي القادسية حسن ابو الحسن ان التقرير الذي سيقدمه الروماني إيوين مارين مدرب الفريق نهاية الاسبوع الحالي سيحدد طبيعة استعدادات القادسية للقسم الثاني من الدوري.
ويختتم القسم الاول من الدوري الجمعة المقبلة حيث يتواجه القادسية مع الشباب في الجولة التاسعة. ويحتل القادسية حاليا المركز الخامس برصيد 13 نقطة متخلفا بفارق 9 نقاط عن الكويت المتصدر.
وذكر أبو الحسن أن الخسائر التي تعرض لها الفريق جاءت بسبب تعرضه للظلم من الحكام نافيا أن يكون الأصفر متراجعا في الفترة الحالية. وقال ان العقوبات والقرارات السلبية التي صدرت من اتحاد الكرة ضد نادي القادسية أثرت على الفريق وسببت نوعا من الاحباط.
واضاف أن الباب ما زال مفتوحا لتعويض النقاط التي خسرها القادسية في المباريات الماضية، متطلعا إلى تصحيح الاوضاع قبل انطلاقة القسم الثاني من الدوري، ولافتا الى ان ناديه يتطلع الى الفوز على الشباب في ختام القسم الاول قبل ان يتفرع للترتيب للقسم الثاني.
ونوه بان تقرير مارين سيتضمن تقييما لمستوى اللاعبين المحليين والمحترفين، لافتا الى ان ضم عناصر محلية جديدة الى صفوف الاصفر او الاستغناء عن بعض المحترفين او التعاقد مع محترفين جدد امور سيتم حسمها بعد اطلاع الادارة على تقرير الجهاز الفني. وأبدى ثقة ادارة النادي في الجهاز الفني بقيادة مارين نافيا وجود أي نية لتغيير المدرب في الفترة الحالية او الفترات المقبلة.


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