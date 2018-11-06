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أشاد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بمسيرة لاعب النصر والعربي والأزرق السابق طلال نايف، وما قدمه من عطاء في الملاعب سواء مع المنتخب او الاندية التي مثلها، وطالبه بالاستمرار في المجال الرياضي من خلال الاتجاه الى العمل الإداري أو الفني سواء مع الاندية أو المنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال الجبري للاعب، حيث وجه الاخير له الدعوة لحضور مباراة اعتزاله التي ستجمع الازرق مع المنتخب البحريني الشقيق وديا يوم 15 نوفمبر الحالي برعاية رجل الاعمال بدر العتيبي.

من جهته، وجه نايف الشكر الى الجبري على دعمه ووقوفه بجانب الشباب بشكل عام والرياضيين بشكل خاص، وحرص على اهدائه درعاً تذكارية بمناسبة الاعتزال.

