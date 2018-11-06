loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجبري أشاد بعطاء نايف


أشاد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بمسيرة لاعب النصر والعربي والأزرق السابق طلال نايف، وما قدمه من عطاء في الملاعب سواء مع المنتخب او الاندية التي مثلها، وطالبه بالاستمرار في المجال الرياضي من خلال الاتجاه الى العمل  الإداري أو الفني سواء مع الاندية أو المنتخبات الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال الجبري للاعب، حيث وجه الاخير له الدعوة لحضور  مباراة اعتزاله التي ستجمع الازرق مع المنتخب البحريني الشقيق وديا يوم 15 نوفمبر الحالي برعاية رجل الاعمال بدر العتيبي.
من جهته، وجه نايف الشكر الى الجبري على دعمه ووقوفه بجانب الشباب بشكل عام والرياضيين بشكل خاص، وحرص على اهدائه درعاً تذكارية بمناسبة الاعتزال.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة