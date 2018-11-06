محلية

أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود دعمه لجميع المبادرات الشبابية المتعلقة بتنظيم مسابقات الفروسية، وذلك خلال استقباله بمكتبه امس مجموعة من أكاديمية الكويت للفروسية، لطلب رعاية لإقامة السباق الأول من نوعه في الكويت Cross Country.

وقال الحمود خلال اللقاء: إن الفروسية من أنبل الرياضات التي عرفتها البشرية وانتخى بها الأبطال بالحرب والسلم، مشيرا إلى أهمية هذا التراث الأصيل الذي كان له دور مهم في مجالات الأمن والدفاع والمواصلات وغيرها من المجالات.

وأكد المحافظ تقديمه جميع الدعم والرعاية لمثل هذه البطولات حفاظا على رياضة الآباء والأجداد، فضلا عن اهتمام المحافظة بجميع المبادرات الشبابية الفاعلة بينما يعود بالنفع على الوطن.

