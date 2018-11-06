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«الكراتيه» إلى إسبانيا


توجه وفد منتخب الكراتيه امس الى العاصمة الاسبانية مدريد تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم لفئة العمومي، ويترأس الوفد عماد بهبهاني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد اللعبة ويضم الاداريين عبدالعزيز شعبان وحسن برجس وجابر الحماد مدربا للكومتيه وسينادين جاهيك مدربا للياقة البدنية والحكام ناصر الظفيري وعبدالعزيز الشولي وصادق البلوشي اضافة الى 15 لاعبا هم: محمد حسين وسيد محمد اسماعيل وسيد سلمان اسماعيل وعبدالله مصطفى وموسى حاجية وعمر الجاسم واحمد المسفر ومحمد المجادي وراشد العلي وعلي العسعوسي واحمد البذالي ويوسف محمود وعلي المجادي واحمد الهندال ويوسف العتيبي. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد تسلمت مهام عملها رسمياً بعد موافقة اعضاء الجمعية العمومية اول من امس على الكتاب الوارد من الاتحاد الدولي للعبة بشأن تعيين لجنة مؤقتة لادارة شؤون الاتحاد، وذلك سعيا نحو التوافق مع متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لتطبيق خارطة الطريق وصولا للرفع النهائي للايقاف الذي كان مفروضا على الرياضة الكويتية.


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