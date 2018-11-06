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تبرز اليوم مواجهة القادسية مع العربي على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة ضمن الجولة الرابعة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي تشهد 5 مواجهات أخرى تجمع الكويت مع اليرموك على صالة القادسية، والفحيحيل مع الصليبخات على صالة الساحل، وبرقان مع الجهراء على صالة التضامن، وكاظمة مع التضامن على صالة الكويت، وتقام المباريات الخمسة في 06:30، فيما يلتقي الساحل مع الشباب على صالة اليرموك في 07:00 مساء.

وتتصدر فرق العربي والكويت والقادسية وكاظمة 6 نقاط لكل منهم من 3 انتصارات دون اي هزيمة، فيما يملك الجهراء 5 نقاط من انتصارين وهزيمة، و4 نقاط لكل من التضامن الساحل، الفحيحيل، والشباب من انتصارين وهزيمتين، وأخيراً اليرموك والصليبخات وبرقان بـ 3 نقاط من 3 هزائم.

وستكون مواجهة اليوم بين الأصفر والاخضر أفضل اختبار لقدرة الفريقين على المنافسة الجدية على اللقب خصوصاً في ظل تقارب المستويات لغاية الآن. وحققت فرق المقدمة ثلاثة انتصارات سهلة في الجولات الماضية وهو ما يجعل مواجهة اليوم الأولى القوية للقادسية والعربي على حد سواء.

ويتأهل إلى دوري الدرجة الممتازة الفرق من الاول إلى السادس، فيما تلعب الفرق من السابع إلى الثاني عشر في دوري الدرجة الاولى.

