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هل وضحت الرؤية بشأن هذا النادي العريق الذي هو من احد دعائم الكرة العالمية فتاريخه الطويل وانجازاته غير المسبوقة بدأت تنهار بسبب اعتذار مدربه زين الدين ولاعبه رونالدو من تكمله المشوار معهم لهذا الموسم؟ شىء غريب لا يصدق في عالم الكرة العالمية، فهل هذين الشخصين هما فقط من صنع النتائج والبطولات الاخيرة للنادي؟ اذا كان الجواب نعم فإن هذا الشىء غير مقبول بأن يعتمد نادي علي شخصين (لاعب ومدرب).

انني ارى الخلل من زاوية اخرى اساسها أولا اداري، فرئيس النادي شخص ديكتاتور جعل هذا الفريق أغلى فريق بالعالم وطبعا نحن نعلم بان من يلعب داخل المستطيل الاخضر احد عشر لاعباً واذا غير بعض اللاعبين في المباراة الواحدة فيصبح العدد اربعة عشر لاعباً فقط... وهو يملك فريق عالمي على دكة الاحتياط! ما جعل اللاعبين الذين يلعبون اساسيين بمنتخب اسبانيا احتياط في الريال وهذا بالطبع له تأثير سلبي على اداء الفريق كمجموعة متجانسة وهو يملك في صفوف الناشئين بعض اللاعبين المميزين الذين يستطيعون ان يلعبوا بالفريق الاول مثل اللاعب البرازيلي جونيور الذي يبلغ من العمر تسعة عشر عاما، تم شراؤه بمبلغ ثلاثة وخمسون مليون يورو لكي يكون بفريق الناشئين وليس الاول وهو يملك قدرات ومهارات يجب ان يستغلها بطريقة فنية صحيحة من

خلال المشاركة بمباريات الدوري الممتاز لا الشباب.

ان خلل هذا النادي العريق تمثل بقصر نظر رئيسه السيد بيريز لعدم توفير البديل للاثنين (زيدان ورونالدو) من وقت مبكر ليس بعد رحيلهم فلكي يستمر الجلوس في القمة يجب ان يخطط له اداريا وفنيا بطريقة سليمة بجلوسه مع زيدان... وعدم ترك الامور للصدف والتوقعات... أليس كذلك؟ والشىء الثاني لسبب هذا الاخفاق هو سوء استغلال قدرات نجوم اللعبة على دكة الاحتياط والتي جاء اثرها السلبي بعد ان رحل الاثنان فجأة حيث ضعفت قدرات بعض اللاعبين ولم يستطيعوا ملء مكان رونالدو..... والسبب الاخر هو ضعف تكتيك المدربين وسوء تنفيذ اللاعبين لمتطلبات المباراة واعتمادهم على تشجيع جماهيرهم.... لا أعتقد ان رئيس النادي سيبقي الوضع كما هو عليه لفترة طويلة ولكنه يجب ان ينتظر الى شهر يناير 2019 عند فتح باب الانتقالات الشتوية لنرى بمن سيستعين من لاعبي اندية اوروبا.... والسؤال هنا هل هو من سيختار اللاعبين أم المدرب الجديد المتوقع تسميته هذا الاسبوع... والله من وراء القصد.

