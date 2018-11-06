دفتر أحوال

احبط رجال جمارك منفذ النويصيب الحدودي عصر امس محاولة تهريب 150 كرز سجائر من قبل مسافر سعودي الجنسية الى المملكة العربية السعودية.

ووفق مصدر جمركي افاد بأن سيارة يابانية الصنع يقودها مسافر سعودي حضر الى منفذ النويصيب للمغادرة الى المملكة العربية السعودية وبعد قيام المفتش الجمركي بتفتيش السيارة عثر على كمية تقدر بـ 150 كرز سجائر مخبأة بطريقة سرية اسفل المقاعد وفي صندوق السيارة.

وخلال التحقيق مع المسافر اعترف انه كان ينوي تهريب كمية السجائر الى بلاده لبيعها في السوق السوداء بمنطقة الخفجي.

وعليه تم تحريز المضبوطات وحجز السيارة واحالت المسافر السعودي الى الجهات المختصة.

