دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بالعقاب عن مواطن واثنين من اصدقائه حازوا مادة «f-adb5» كيميكال بقصد التعاطي وقاوموا رجال الامن بالقوة والعنف اثناء القبض عليهم.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما اقر به ضابط الواقعة اثناء قيامه بجولة امنية بمنطقة الفنطاس برفقة زميله شاهد مركبة المتهم مخالفة لقانون المرور حيث كان بها ملصقات من الخلف وكانت المركبة بقيادة المتهم الاول وبرفقته المتهمان الثاني والثالث فطلب من المتهم قائد المركبة اثباته ليحرر له مخالفة مرورية بذلك فأجابه بانه لا يحمل اي اثبات فطلب من مرافقيه اثباتاتهم فتبين له انهم لا يحملون اي اثبات فطلب منهم الركوب بالدورية للتوجه لمخفر الشرطة للاستعلام عنهم لكنه تفاجأ بالمتهم الاول قائد المركبة يرفض ذلك فتطور الامر الى مشادة كلامية بينه وبين المتهم الاول، فتم طلب الاسناد حيث ان المتهمين قاموا بمقاومة الأمن، واضاف الشاهد بشهادته بأن المتهمين جميعا كانوا بحالة غير طبيعية حيث كان كلامهم غير مفهوم وغير قادرين على العناية بأنفسهم وبتفتيش المتهمين احترازيا عثر في جيب المتهم الاول الايسر على عد 4 اكياس صغيرة الحجم من النايلون بداخل كل كيس كمية لمادة عشبية يشتبه بها وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اقروا صلتهم جميعا بقصد التعاطي.

وحضرت المحامية انعام حيدر عن المواطن ودفعت ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لحصولهما من دون اذن النيابة العامة وفي غير حالة من الحالات المقررة قانونا الامر الذي يبطل جميع الاجراءات التالية لهذين الاجراءين الباطلين والادلة المستمدة منهما وبطلان تحريات المباحث وانعدامها علاوة على القصور.

