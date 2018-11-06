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اصطدم بعدة سيارات ودهس 3 أشخاص

مطاردة بوليسية أسقطت تاجر مخدرات في سلوى

منصور السلطان
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الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

انتهت مطاردة بوليسية بين رجال مباحث مكافحة المخدرات وتاجر مخدرات بسقوطه في مواقف جمعية سلوى، بعد اصطدام سيارته بعدة سيارات ودهس 3 أشخاص تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى المستشفى. وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «النهار» ان رجال مكافحة المخدرات رصدوا تاجر مخدرات في منطقة سلوى وبعد محاولات ايقافه لاذ بالفرار وخلال مطاردة استمرت نصف ساعة تم ضبطه في مواقف جمعية سلوى بعد ان صدم بسيارته عدداً من السيارات ودهسه لثلاثة اشخاص تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.
رجال مكافحة المخدرات اقتادوا تاجر المخدرات الى الادارة واخضعوه للتحقيق بالاضافة الى تسجيل ضده عدة قضايا اصطدام بسيارات والهروب ودهس وعدم الامتثال للاوامر.


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