دفتر أحوال

الزمت المحكمة الكلية الدائرة المدنية مواطناً بأن يؤدي الى ورثة صديقه مبلغ وقدره 20 الف دينار وذلك بعد تسبب الاول بقتل ابنهم بالخطأ في حادث مروري والذي كان برفقته اثناء قيادته مركبته باهمال وعدم الانتباه.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع ورثة المتوفى المحامي عبدالله العلندا، مؤكدا على سند من القول ان المدعي عليه الاول اتهم في واقعة الجنحة «جنح مرور» بالتسبب في قتل مرافقه المجني عليه موروث موكلي وذلك بأن اصابه الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياته وقد قضت المحكمة بادانته بتغريمه بمبلغ مائتي دينار وباحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وتأييد الحكم بموجب الحكم الاستئنافي وعلى سند من نص المادتين 227،230 ولقاء ما اصابهم من اضرار مادية اصابتهم وما اصاب موروثهم من اصابات ادت الى وفاته وادبية تتمثل في مشاعر الحزن التي انتابتهم لقاء فقد موروثهم اقاموا هذه الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بموجب الحكم الذي قضي بادانة المدعى عليه وثبوت الاتهام ضده فإن القضاء الجزائي قد قطع بثبوت الخطأ في جانب المدعي عليه فتلتزم المحكمة هذا القضاء وتمتنع عن اعادة البحث فيه، وحيث ان التعويض عن الضرر المادي فلما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان مناط الحكم بالتعويض المادي هو الاخلال بمصلحة مادية للمضرور وان يكون الضرر محققا وان يكون الضرر قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتميا.

