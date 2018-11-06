مال وأعمال

بلغت عدد المشروعات الاستراتيجية في ميزانية 2018/2019, 21 مشروعا باعتمادات مالية بقيمة 3.7 مليارات دينار (نحو 12.2 مليار دولار) انفق منها 2.9 في المئة بنهاية الربع الاول وستة مشروعات استراتيجية في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام وستة مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة واربعة مشروعات لركيزة رعاية صحة عالية الجودة واربعة مشروعات في ركيزة بيئة معيشية مستدامة ومشروع في ركيزة رأسمال بشري ابداعي.

وتشير تقارير إلى أن خطة وزارة الأشغال العامة تهدف إلى إحداث نهضة ريادية عمرانية مستدامة لتقدم للكويت بنية تحتية متطورة ومباني عامة لتحقيق أهداف الخطة الاساسية.

وقال تقرير للوزارة ان خطتها الاستراتيجية تضمنت تنفيذ منشآت متميزة لمختلف الجهات الحكومية، لتسهم في جعل الكويت مركزا ماليا تجاريا جاذبا للاستثمار، حيث يبلغ عدد هذه المنشآت التي بدأت الوزارة في تنفيذها 47 مشروعا متطورا تنفذ لـ17 جهة حكومية، أهمها مطار الكويت الدولي مبنى الركاب 2 الذي يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية إلى مطار الكويت لتصل إلى 25 مليون مسافراً سنويا، وتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بهدف تطوير المنطقة الشمالية - جزيرة بوبيان.

ولزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية في الكويت، تتضمن استراتيجية الوزارة انشاء 3 مستشفيات بأعلى المعايير العالمية، تم منها انجاز مستشفى الشيخ جابر الأحمد الذي يعد أكبر مركز طبي في الشرق الاوسط بسعة 1168 سريرا ومستشفى الولادة الذي تم تنفيذه، إضافة إلى أنه سيتم البدء نهاية العام الحالي في تنفيذ مستشفى الأطفال.

