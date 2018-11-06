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الشطي لـ«النهار»: متانة السوق النفطي ودعم الأسعار.. باقيان

علي حامد
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الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

قال الخبير النفطي محمد الشطي إن مسار اسواق النفط يؤثر عليها ثلاث تطورات الاول الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الاميركية على مبيعات النفط الإيراني والثاني هو قدرة المنتجين على سد حاجة اسواق النفط من النقص في إمدادات النفط الخام والثالث الحرب التجارية بين الأقطاب في العالم الولايات المتحدة الاميركية والصين.
وأشار في تصريح خاص لـ«النهار» إلى أن توقعات سكرتارية الاوبك لشهر اكتوبر والتي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال عام 2019 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا مقارنة مع معدل الطلب في 2018.
بينما ترتفع الإمدادات من خارج الاوبك والمكثفات بمقدار 2.23 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها. وتنتهي هذه التوقعات الى توقع انخفاض الطلب على نفط الاوبك ليدور حول 31.8 مليون برميل يوميا او خفض مقداره 900 ألف برميل يوميا خلال عام 2019 مقارنة مع المعدل في 2018.
وعند اعتبار تقديرات صناعة النفط لإنتاج الاوبك خلال شهر سبتمبر 2018 عند 32.8 مليون برميل يوميا فان افتراض استمرار انتاج الاوبك عند هذه المستويات قد يرجح امكانية زيادة في اساسيات السوق النفطية بمقدار مليون برميل يوميا.
وهو أيضاً يعني اشارة لبناء المخزون او تغطية اي نقص في اسواق النفط نتيجة تأثر الانتاج بسبب اسباب فنية او جيوسياسية.
ولكن المفارقة بان أصلا مستويات المخزون النفطي قد تم استنزافها خلال 2017 وهو يعني ان المستويات اقل مما كانت عليه في السابق.
وبالتالي فان متانة السوق باقية ودعم الاسعار باقٍ ولكنه طبعا لا يبرر ارتفاع اسعار النفط الكويتي عن متوسط 80 دولاراً للبرميل.


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