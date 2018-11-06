مال وأعمال

تجاوزت تداولات البورصة خلال شهر أكتوبر حاجز المليار دولار بالغة 1048 مليار دولار تعادل 318.4 مليون دينار، حيث أشارت الاحصائية الشهرية الصادرة عن السوق إلى أن صافي تداولات الكويتيين في البورصة بلغت 260.9 مليون دينار على مستوى الشراء، فيما بلغ حجم تداولات البيع 241 مليون دينار ليصبح صافي تداولات الكويتيين بيعاً وشراءً حوالي 19.69 مليون دينار.

وعلى مستوى تداولات الخليجيين، أشارت الاحصائية إلى أن حجم التداولات على مستوى البيع بلغ 14.4 مليون دينار، فيما بلغ حجم تداول مبيعات الخليجيين حوالي 32.3 مليون دينار ليصبح صافي تداولات الخليجيين بالسالب بقيمة 18 مليون دينار. وقد بلغ صافي تداولات بند جنسيات أخرى بالسالب أيضاً 1.6 مليون دينار، فقد بلغت تداولات الشراء لجنسية أخرى 43.19 مليون دينار، فيما بلغ حجم البيع حوالي 44.8 مليون دينار ليصبح صافي التداولات بالسالب بواقع 1.6 مليون دينار.

وتأتي تلك التداولات بعد الإعلان عن ترقية البورصة لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ضمن المرحلة الأولى في 24 سبتمبر الماضي، والتي أكدت العديد من التحليلات أن السوق سيشهد دخول استثمارات أجنبية جديدة بحدود تتراوح بين 500 إلى 700 مليون دولار على وقع هذا الانضمام، بالإضافة إلى أنه يثبت صحة إجراءات هيئة أسواق المال بشأن وضع ضوابط مؤسسية لعمل السوق وتوافقه مع الاجراءات المعمول بها اقليمياً وعالمياً.

