مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 19?88 نقطة ليبلغ 5053?01 نقطة بنسبة 0?39 في المئة. وبلغت كمية تداولات المؤشر 102?6 مليون سهم تمت عبر 3491 صفقة نقدية بقيمة 11?3 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 44?9 نقطة ليصل إلى مستوى 4670?2 نقطة وبنسبة انخفاض 0?95 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 84?6 مليون سهم تمت عبر 2325 صفقة نقدية بقيمة 4?5 ملايين دينار. وهبط مؤشر السوق الأول 6?2 نقاط ليصل إلى مستوى 5263?5 نقطة وبنسبة انخفاض 0?12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18 مليون سهم تمت عبر 1166 صفقة بقيمة 6?8 ملايين دينار (نحو 22?44 مليون دولار).

وتابع المتعاملون افصاح عن تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة (الدولية للمنتجعات) علاوة على افصاح من شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) في شأن فوزها ضمن تحالف وتأهيلها في مشروع تطوير وتوسعة محطة تنقية المجاري في أم الهيمان.

كما تابع المتعاملون افصاح من (مينا العقارية) عن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لصالح حساب وزارة العدل - إدارة التنفيذ.

