مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2018، والتي أبرزت نمو أعمال البنك، حيث حقق البنك صافي أرباح تشغيلية تجاوزت المليار جنيه مصري، محققا بذلك زيادة في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 75 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 لتصل إلى 419 مليون جنيه، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 34 % وزاد إجمالي ودائع العملاء ليصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة نمو 38 %. كما حققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء ارتفاعا لتصل إلى 15 مليار جنيه بنسبة نمو 35 %.

وبهذه المناسبة صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر قائلا:

«لقد حقق البنك الأهلي الكويتي مصر نموا متواصلا عبر كل مؤشراته المالية. ونحن سعداء بقدرتنا المستمرة على تحقيق عوائد جيدة بجميع قطاعات أعمالنا، ضمن نزعة المخاطر المقبولة لدى البنك. وقد تمكنا خلال العام من زيادة شبكة فروعنا ليصل عددها الإجمالي إلى 40 فرعا، وسوف يتم زيادة فروعنا في المستقبل القريب وفقا للخطة الموضوعة لافتتاح فروع جديدة في المواقع الاستراتيجية ونقل بعض الفروع إلى مواقع جديدة. وتظل مصر أحد أهم الأسواق الرئيسة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وتعزز هذه النتائج ثقتنا في إمكاناتنا لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين خلال السنوات القادمة».

هذا وقد أعرب خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر، عن سعادته بأداء البنك وما حققه من نتائج إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وأضاف قائلا: «إن هذه النتائج تؤكد نجاح الاستراتيجية الفعالة التي ينتهجها البنك والتي تركز على الأنشطة التي سوف تمكننا من تحقيق نمو مستدام كونها ركيزة أساسية لأعمال البنك، مع التزامنا بتقديم تجربة مصرفية فريدة للعملاء من خلال التطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء الحاليين والمستقبليين بشكل أفضل».

وعن الخطط المستقبلية للبنك، أضاف السلاوي: تماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة، نجح البنك الأهلي الكويتي مصر في تنفيذ خطة التعزيزات التكنولوجية والتوسع جغرافيًا عبر 40 فرعا بمختلف المناطق الرئيسة في مصر، وسوف يستمر البنك بتقديم خدمات مصرفية لقطاعات متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم عبر مختلف الخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها لهذا القطاع، بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، عبر مجموعة من المنتجات والخدمات المطورة مثل الخدمات الإلكترونية عبر الانترنت والهاتف المحمول والتحديثات المبتكرة على شبكة أجهزة الصراف الآلي.

