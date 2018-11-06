مال وأعمال

حرصاً من البنك التجاري الكويتي على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه وسعياً منه لمكافأة عملائه من أصحاب البطاقات على ولائهم للبنك واختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن شراكة حصرية مع الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بمناسبة تدشين الخطوط الجوية الكويتية لوجهاتها الجديدة إلى مدينة ميلانو الايطالية، حيث يحتفل البنك مع الخطوط الجوية الكويتية بتدشين هذه الوجهة الجديدة بتقديم عرض يسترجع بموجبه عملاء البطاقات الائتمانية الصادرة عن التجاري ما نسبته 25 % من السعر الأساس للرحلة من الكويت إلى ميلانو عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية عن طريق موقع الخطوط الجوية الكويتية على الانترنت أو من خلال تطبيق KAC. ووجه البنك الدعوة لجميع عملائه من أصحاب البطاقات الائتمانية الراغبين في الاستفادة من هذا العرض الحصري إلى الدخول على صفحة البنك على الإنترنت حتى يتمكنوا من معرفة التفاصيل المرتبطة بهذا العرض والاستفادة منه عند إتمام الحجوزات حتى تاريخ 05 ديسمبر 2018 مع إمكانية السفر حتى 31 مايو 2019. ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يسعى دوماً إلى التعاون مع أكبر المؤسسات والشركات ومتاجر التجزئة من أجل توفير أفضل العروض لعملائه بما يمكنهم من الاستفادة من عروض وخصومات حصرية كالعرض المقدم من الخطوط الجوية الكويتية (الناقل الجوي الوطني) التي تعد إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي وتقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة للعديد من الوجهات الإقليمية والعالمية.

