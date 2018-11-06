loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الخليج» أعلن عن الفائزين بسحب الدانة الأسبوعي


أعلن بنك الخليج عن أسماء الخمسة الفائزين في سحب الدانة الأسبوعي خلال الفترة من 28 أكتوبر 1 نوفمبر 2018 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 د.ك.
والفائزون الخمسة لهذا الأسبوع هم:
• مها سالم مطلق أبو حديدة
• عبدالله أحمد الرقم
• سارة حسين كاظم الضاحي
• خالد حيدر جوهر
• سارة فاخر الناصر
هذا، وقد أجرى بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الأول على الجائزة البالغ قيمتها 200,000 دينار كويتي في 28 مارس الماضي، كما أقام السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو الماضي على جائزة 250,000 دينار كويتي. وقد أجرى السحب ربع السنوي الثالث في 26 سبتمبر على جائزة 500,000 دينار كويتي، أما السحب الرابع والأخير سيقام في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة