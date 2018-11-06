مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن أسماء الخمسة الفائزين في سحب الدانة الأسبوعي خلال الفترة من 28 أكتوبر 1 نوفمبر 2018 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 د.ك.

والفائزون الخمسة لهذا الأسبوع هم:

• مها سالم مطلق أبو حديدة

• عبدالله أحمد الرقم

• سارة حسين كاظم الضاحي

• خالد حيدر جوهر

• سارة فاخر الناصر

هذا، وقد أجرى بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الأول على الجائزة البالغ قيمتها 200,000 دينار كويتي في 28 مارس الماضي، كما أقام السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو الماضي على جائزة 250,000 دينار كويتي. وقد أجرى السحب ربع السنوي الثالث في 26 سبتمبر على جائزة 500,000 دينار كويتي، أما السحب الرابع والأخير سيقام في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

