مال وأعمال

انطلاقاً من دعمهما المتواصل للكوادر الطلابية الشابة، استضافت شركتا كامكو للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، في اول مبادرة مشتركة لهما في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، طلاب الجامعة الأسترالية في الكويت، وذلك في إطار برنامجيهما التثقيفي الذي أقاماه بالتعاون مع جمعية انجاز الكويت من أجل تعريف الطلاب بمفهوم الاستثمار وإدارة الأصول وطبيعة عمل إدارات الشركتين المختلفة. وبحضور عدد من طالبات وطلاب الجامعة الأسترالية في تخصص الاقتصاد، قام عدد من موظفي ومسؤولي الشركتين بشرح مسؤولياتهم والمهام الوظيفية التي يقومون بها، بما يسهم في تعزيز الوعي لدى قادة المستقبل، وتوسيع آفاق الطلبة وتشكيل صورة عامة لديهم عن طبيعة العمل تساعدهم في اختيار أهدافهم الوظيفية مستقبلاً.

