مال وأعمال

استمراراً في نهج تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع المعايير العالمية في الجودة والتميز بما يليق بمكانة عملائه والارتقاء لمستوى تطلعاتهم، أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» خدمة توصيل الأموال طيلة أيام السنة لعملاء الخدمات المالية الخاصة شريحتي «الأولوية» و«النخبة» في مكان تواجدهم وحسب رغبتهم أينما كانوا.

وقال مدير عام الخدمات المالية الخاصة في «بيتك» عبدالله المجحم، ان خدمة توصيل الأموال متوفرة 7 أيام في الاسبوع، لافتا الى ان «بيتك» حرص على ان يضيف عدة مميزات للخدمة بما يمنح العميل تجربة مصرفية فريدة وسهلة، ويسهم بتعزيز مستوى الرضا لدى العميل وتحقيق متطلباته، اذ يتم تنفيذ تسليم المبلغ المطلوب للعميل بغضون ساعات قليلة بعد تقديم الطلب لمدير حساب العميل.

وأضاف المجحم في تصريح صحافي: «عند تسليم المبلغ بظرف مختوم، ينبغي على العميل استخدام بطاقة السحب الالي Debit Card على جهاز نقاط البيع POS . كما يوفر «بيتك» جهازاً لعد النقود في حال رب الالتأكد من قيمة المبلغ.»

وأكد مواصلة السعي في تقديم خدمات متطورة وعصرية تكون جسراً لأسلوب حياة متميز واعلى درجات الرفاهية لعملاء الخدمات المالية الخاصة مع الاهتمام بجميع الشرائح بشكل متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة بما يعكس مكانة البنك الرائدة عالمياً. كما نوه المجحم بافتتاح مواقع جديدة لخدمة عملاء الخدمات المالية الخاصة، الأمر الذي يؤكد المضي قدما بسياسة توفير أعلى مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء بمعايير عالمية.

وأوضح ان شريحة عملاء الخدمات المالية الخاصة في «بيتك» تحظى باهتمام بالغ، حيث يقدم البنك باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات العصرية التي تليق بهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم، ومنها خدمة الكونسيرج والمساعد الشخصي سبعة أيام في الأسبوع على مدار الساعة وفي أيام العطل الرسمية، حيث تشمل هذه الخدمة العديد من المزايا الأخرى مثل سكرتير خاص يهتم بكل ما يتطلب إنجازه للعميل، وخدمة إيقاف السيارات في مطار الكويت الدولي وغيرها من الخدمات المتميزة. كما يخصص البنك للعميل مدير حساب يتابع جميع متطلباته المصرفية بالإضافة إلى كل ما يخصه من منتجات أخرى في جميع قطاعات «بيتك».

