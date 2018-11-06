مال وأعمال

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسة لملتقى الإعلام والتكنولوجيا والاتصال الثالث تحت شعار «استراتيجيات القيادة»، والذي نظمته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي في الفترة من 5-6 نوفمبر الحالي بالتعاون مع وزارة الإعلام والمعهد العربي للتخطيط والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المُتكامل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها الرئيسة لملتقى الإعلام والتكنولوجيا والاتصال الثالث جاءت لتُسلط الضوء على تميز نشاطها الإعلامي والتسويقي الذي عودت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكونه وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

