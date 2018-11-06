مال وأعمال

تعقد غرفة تجارة وصناعة الكويت في الفترة من 25 نوفمبر إلى 19 ديسمبر، برنامج دبلوم ريادة الأعمال ويعني في تأهيل وتدريب المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشارك بالبرنامج مركز عبدالعزيز حمد الصقر بغرفة التجارة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويهدف إلى تعزيز المهارات لدراسات الجدوى الاقتصادية والمهارات القانونية والملكية الفكرية ومهارات والتسويق والمحاسبة. ومن جانبه اكد مدير مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بغرفة التجارة والصناعة د. جاسم بشارة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد واحدة من مرتكزات سياسة الدولة لتعزيز القاعدة الانتاجية والتشغيلية ورفع معدلات الدخل القومي للكويت لافتاً إلى ان تطوير هذا القطاع يعد خياراً استراتيجياً للاقتصاد الوطني وليس مجرد مشاريع لتمويل ودعم الشباب مطلقاً لكنها هدف تنموي مستقبلي. وأضاف بشارة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن البرنامج، أن تجربة المشاريع الصغيرة في بدايتها كتجربة تعد جيدة في ظل وجود صندوق يعد الأكبر في العالم بما يحتويه من حجم مالي يبلغ ملياري دينار كويتي يمكنه من تعزيز قاعدة المشاريع بهدف تنويع الدخل ورفع معدلات التنمية الصناعية والخدمية، مبيناً أن الدول قامت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعضها يعتمد بشكل كبير على الموارد المالية من خلال تنامي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن الرسوم والبالغة 50 ديناراً التي وضعت للبرنامج بسيطة مقابل الكلفة الفعلية للبرنامج، مبيناً أن الهدف من هذه الرسوم حرص المبادرين على الحضور والالتزام بجدول البرنامج للاستفادة القوى التي تحقق الفائدة المرجوة.

واضاف في تصريحات صحافية أن العدد الذي سجل في البرنامج بلغ 60 مشاركاً ومبادراً متوقعاً ارتفاع الأعداد خلال الفترة القادمة حيث يتم تصفية المشاركين حسب الضوابط والشروط والجدية للمشاركين متمنيا أن يتم استيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين ولاسيما أن القاعة التي يتم خلالها التدريب والتأهيل تفرض عدم قبول عدد كبير كونها لا تستوعب اكثر من 80 مشاركاً.

وقال بشارة يتم التركيز على المبادرين الجادين من الكويتيين ويتم التسجيل عن طريق موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت كما ويمكن التسجيل عن طريق موقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط والمعايير مشيراً إلى أن التسجيل يتم عن طريق سحب الاستمارة وتعبئتها للتسجيل. وأشار إلى ان كسب المهارات هي العائد الأكبر لدعم المشاريع ونجدها تنتشر بصورة سريعة بين الشباب من خلال التفاعل مع قصص النجاح والتجارب ونقلها بين المتدربين والمشاركين في هذه الورش الحيوية لتنتقل بصورة اخرى إلى الباحثين عن فرصة لإقامة مشروع ناجح.

ومن جهته أكد مدير ادارة الشركات والابتكار بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. بسام الفيلي، أن المؤسسة من اهم اهدافها الاستراتيجية تقديم الدعم التكنولوجي والمادي للشباب ولذا يتم تقديم الدعم لهذا البرنامج بهدف تشجيع المواطنين والشباب للدخول في قطاع العمل الحر وتنشيط حركة الانتاج والاستثمار بالقطاع الخاص وصولاً إلى تنمية الاقتصاد الوطني بمشاركة وطنية لافتاً إلي أن أحد اهم الأسس التي تقدمها «التقدم العلمي» استخدام العلوم التكنولوجيا لمشاريع الشباب وكذلك المشورة العلمية.

واضاف ان المؤسسة تسعى لإرشاد الشباب للتعامل مع التقنية الحديثة التي من شأنها وان تحقق تطويرا لمجالات المشاريع الصغيرة وكذلك تقديم الحلول العلمية بالتعاون مع جامعة الكويت ومعهد الباحث العلمي والجهات ذات الشأن الفني والعلمي والتقني والبحثي خارج الكويت لتقديم المشورة.

وعلى صعيد متصل اكد نائب المدير العام لخدمات ريادة الأعمال بالصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المهندس فارس العنزي، أن الصندوق يستقبل ما بين 100:150 طلب للمشاريع شهرياً مبيناً أن اسباب رفض المشاريع تكمن في ضعفها أو عدم اكتمال الخبرة لدى المبادرين، مؤكداً ان هذه البرامج تعالج تلك الثغرات وتساعد المبادر في إزالة اسباب الرفض من خلال برنامج مجاني يدفع إلى تأهيل المتقدم للحصول على الموافقة للمشروع حيث إن الصندوق لايرد من طرق بابه ولديه النية الجادة حيث إن النظرة الجادة تقف امام عدم تعثر اي مشروع تجنباً لمشكلة المديونيات الصعبة التي حدثت في السابق. واوضح ان إدارة الصندوق تعمل بشكل مستمر على دعم مثل هذه البرامج والمشاريع التأهيلية للمبادرين بما يساهم في تنمية وتطوير فكر الشباب ويعزز من قدراتهم على اختيار المشروع الجيد والذي يتناسب مع متطلبات السوق دون اللجوء للدراسات والمبادرات التي توفرها مراكز تجارية، مشيراً إلى أن حرص الصندوق على دراسة وفحص المشاريع من أجل التواؤم والتوازن بين المشاريع. واضاف إن مشاركة الصندوق في هذا البرنامج تأتي مرتبطة بتسليح المبادرين بالمعلومات والخبرات لتعزيز القدرات، مبيناً أن هناك جزماً وتأكيداً ان المبادر الذي لا يحسن ادارة المال لا يمكن أن يحقق نجاحاً في مشروعه وبالتالي التأهيل والتعليم والتدريب هو سر نجاح اي مبادر حيث ان القدرة والتحمل والصبر وبذل الجهد والإدارة الجيدة تدفع إلى نجاح المشروع.

