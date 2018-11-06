مال وأعمال

في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الصناعات الكويتية لخدمة قطاع الصناعة والصناعيين في الكويت، يواصل الاتحاد مساعيه الرامية إلى تعزيز التعاون مع العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء لتحقيق أهداف الصناعة والصناعيين.

وفي هذا الخصوص قالت مديرة عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي ان الاتحاد ما زال مستمراً في تعاونه البناء مع شركة ايكويت للبتروكيماويات، الجهة العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، لتنفيذ باقة من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في مركز الابتكار التابع لشركة إيكويت، والذي يحتوي على عدد من القاعات والادوات الابتكارية التي تساعد الموظفين على الابداع والابتكار وسط بيئة إبداعية محفزة و مبتكرة.

واضافت ان أحدث مجالات التعاون الحالية في هذا الصدد تتم من خلال «مشروع صناع المستقبل 6»، والخاص بتأهيل وتدريب 20 مهندسا من المهندسين الكويتيين حديثي التخرج. واكدت البقشي أن «مشروع صناع المستقبل 6» قد انطلق بالفعل منذ 14 اكتوبر الماضي، حيث وصل حالياً إلى مرحلته الاخيرة من التدريب الفني، وبعد ذلك سيكون هناك تدريب ميداني مكثف في واحد من المصانع الكويتية الاعضاء في اتحاد الصناعات، استعداداً لمرحلة التوظيف النهائية.

