مال وأعمال

تتويجاً للعلاقات الأخوية العميقة التي تربطها بمملكة البحرين، تشارك دولة الكويت في النسخة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 خلال الفترة بين 14 - 16 نوفمبر 2018، المقامة تحت رعاية ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وبإشراف سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الذي يشهد هذا العام مشاركة واسعة غير مسبوقة من دول الخليج الشقيقة. وستكون مشاركة الكويت من خلال العرض الثابت لطائرات الطيران الكويتية بمنطقة المعرض التجاري التابعة للحدث الذي يعد المنصة الأكبر لالتقاء أكبر الشركات العالمية العاملة في قطاع الطيران. ويشار إلى أن المعرض سيشهد أيضًا مشاركة 6 من كبرى شركات المملكة العربية السعودية المحلية والمتخصصة في مجالات الطيران وهندسته والتصنيع الحربي. كذلك ستشارك 14 شركة إماراتية في جناح خاص للقطاعين العام والخاص، تتضمن شركات متخصصة في مجالات الطيران وهندسة الآلات والمعدات الصناعية الحربية والفضاء. وتأتي مشاركة الدول الشقيقة انطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع حكومات وشعوب الدول الخليجية وتربط مصالحهم الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وفي إطار تكثيف التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

هذا وقد أعرب المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن فخره بالاقبال الشديد من الدول الشقيقة لمعرض البحرين الدولي للطيران تتويجا للجهود المشتركة بين قادة الدول لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة حيث يسعى معرض البحرين الدولي للطيران لجذب شركات واستثمارات اجنبية الى المنطقة ولخلق بيئة خاصة لعقد الاجتماعات الرفيعة المستوى، كما أنه يجمع بين كبار المسؤولين من القطاع العام في منطقة الشرق الاوسط وممثلين من اكبر الشركات العالمية في مكان واحد حيث ستشارك 11 شركة عالمية من أقوى 15 شركة في قطاع الطيران من بينها لوكهيد مارتن وبي أي اي سيستمز وبوينج وغيرها.

