مال وأعمال

قال مؤسسو مشروع «تذكرة» السياحي إن الشباب الكويتي قادر على صنع المبادرات الاجتماعية الهادفة عبر الطاقات والهمم والأفكار الواعدة، وعبر عبدالرحمن ومحمد الخرافي وخالد العازمي في تصريح صحافي عن سعادتهم الغامرة بوصول مشروعهم إلى العام الخامس، والذي بات يحصد نجاحات وانتشاراً وأصداء كبيرة على المستوى المحلي والخليجي والعالمي. وفي هذا الجانب قال مؤسس المشروع عبدالرحمن راشد الخرافي في تصريح صحافي إن مشروعهم عبارة عن تطبيق إلكتروني عبر الهاتف النقال وخلال الموقع الإلكتروني «تذكرة دوت كوم»، والذي يتيح للمسافرين حجز التذاكر والفنادق وجميع المتطلبات السياحية على مدار الساعة وأيام الأعياد والعطل الرسمية وبأسعار تنافسية، حيث تأسس المشروع منذ خمس سنوات وكبر وبات اليوم منافسا محليا وعربيا وعالميا.

وتطرق الخرافي عن قصة نجاح المشروع الذي انطلقت بفكرة ومن ثم أصبح واقعاً فقال: «كانت أول خطوة لنا في رحلتنا لعالم السياحة والسفر في مكتب صغير لم يسع سوى موظف واحد عام 2011 في شركة الخرافي للسياحة والسفر، حيث قمنا بتنظيم الرحلات الدراسية لعدة مدارس، وفي غضون شهور استطاع هذا المكتب الصغير أن يصبح كياناً كبيراً مكوناً من فريق عمل متكامل يقدم خدمات عديدة ومتميزة في مجال حجز تذاكر الطيران للجميع وأيضا جميع الخدمات السياحية من حجز الفنادق وغيرها.

