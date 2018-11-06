سيدات الأعمال

على الرغم من أن أعداد الإناث يفوق أعداد الذكور بنسبة مضاعفة في الكويت، كما أن نسبة الإناث اللاتي يحملن شهادات البكالوريوس تبلغ 30.4% مقارنة بالرجال الذين يشكلون 14.7%، إلا أن نسبة تقلد النساء الكويتيات لمناصب قيادية في القطاع الخاص ما زالت ضئيلة حيث لا تتعدى 10% حتى الآن.

هذا ما أكدت عليه المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع «كيبكو» إيمان العوضي في لقائها مع جريدة «النهار»، مؤكدة على تركيز كيبكو على تمكين المرأة الكويتية، بالإضافة إلى شريحة الشباب الذين يشكلون 70% من المجتمع الكويتي، لافتة إلى تنفيذ رؤية الكويت 2035 ترتكز على الشباب والمبادرات الاقتصادية الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. العوضي سلطت الضوء على أبرز عناصر نجاح وفشل المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تركيزها على دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات وذلك من منطلق الدور الذي تؤديه في مجموعة كيبكو. كما ركزت على جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب وأسرار نجاحه في السنوات الماضية بالإضافة إلى أجندة مؤتمر تمكين الشباب 2018 الذي سينعقد في نوفمبر المقبل. فيما يلي تفاصيل اللقاء: إنجازات

ما أبرز الانجازات التي قامت بها «كيبكو» خلال 2018؟

على صعيد المشاريع التي نعمل عليها، فإن تركيزنا في السنوات الأخيرة كان يصب على قطاع الشباب وتحديدا ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والمؤتمرات في الجامعة الأميركية بالكويت «AUK» والتي تتبع المجموعة.

حيث نحاول جاهدين بالمجموعة بالتعاون في المؤتمرات الكبيرة ودعم لكافة الأنشطة الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة.

جائزة كيبكو تمكين

ما أبرز المشاريع الشبابية التي قمتم بدعمها خلال السنوات الماضية ونجحت في السوق الكويتي؟

من أبرز المشاريع هي جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب التي أطلقناها عام 2015 بالتعاون مع مؤتمر تمكين شباب، حيث أخذت صدى كبيرة منذ السنة الأولى لإنشائها، وكانت الفكرة بهدف التواصل مع المبادرين الشباب للتعاون فيما بيننا وبينهم لتقديم الخبرة والدعم من جانبنا، والجائزة الآن مستمرة للسنة الرابعة على التوالي، وفي السنوات الثلاث التي عملنا بها تقدمت المشاريع الشبابية المشاركة بالجائزة آنذاك بتقدم كبير، حيث في السنة الأولى فاز مشروع «أجار أونلاين» الذي توسع الآن بمنطقة الخليج العربي، وفي السنة الثانية فازت شركة «مقاولات. كوم» واستطاعوا التوسع أيضا وقاموا باطلاق التطبيق الثاني وهو «ماي هوم»، أما الفائز في السنة الثالثة كان مشروع «بيمز» وهم مجموعة شبابية طلابية في الجامعة وكانت رخصتهم التجارية شركة متناهية الصغر، حيث قاموا بتوفير منصة لطلبة الجامعة تغنيهم عن الدروس الخصوصية وقد انتشر تطبيقهم ليشمل الجامعات الخاصة، ومؤخرا قاموا بتقديم دورات لاختيار القدرات لخريجي الثانوية.

تمكين 2018 نت فلكس- تيسلا موتورز

بماذا ستتميز جائزة كيبكو تمكين لهذا العام؟

سوف تركز الجائزة هذا العام على مشاريع المبادرين الشباب في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا، ويعتبر باب التسجيل في الجائزة مفتوحاً أمام المبادرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاماً، ويديرون شركات ناشطة في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا لا يزيد عمرها عن خمس سنوات وتعمل وفق ترخيص صادر من الكويت.

وتعتبر جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، أكبر جائزة للمبادرين الشباب من حيث القيمة في الكويت. وتشمل الخدمات التي تتضمنها الجائزة مجموعة واسعة من خدمات الاستشارات المالية والاستراتيجية والتشغيلية، ودراسات السوق، والتأمين وخدمات إعلانية.

وتدعم مجموعة شركات شركة مشاريع الكويت، ومنها بنك برقان وOSN ومجموعة الخليج للتأمين وشركة كامكو للاستثمار ومارينا اف ام عبر تقديم خبراتها وخدماتها للفائز. كما تدعم الجائزة كل من شركة العقارات المتحدة، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، ويونايتد نتووركس وشركة التعليم المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الفائز بالمركز الأول يحصل على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار أمريكي، كما يحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على 10 آلاف وخمسة آلاف دولار أمريكي على التوالي.

وينبغي على المتقدمين المؤهلين للحصول على الجائزة تقديم معلومات مفصّلة حول الأداء التشغيلي والمالي لشركاتهم.

أما عن مؤتمر تمكين الشباب، فإنه سيقام بمشاركة ممثلي شركات عالمية وهي «نت فلكس» و»تيسلا موتورز»، وسينعقد المؤتمر في الفترة ما بين 5-6 نوفمبر المقبل في فندق الفورسيزون.

دراسات الجدوى الاقتصادية

هل تقومون بتقديم الدعم المتعلق بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الشبابية؟

إحدى الخدمات التي نقدمها للشركات الناشئة في جائزة كيبكو تمكين إلى جانب الدعم المادي هو دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك عن طريق شركة كامكو للاستثمار.

وتعتبر دراسة الجدوى من الأمور المكلفة للشباب، وتقوم شركة كامكو بدراسة الجدوى للمشروع الفائز في مسابقة كيبكو تمكين ومساعدته في شتى الأمور، سواء دراسة جدوى، أو دراسة السوق المستهدف والفرص الموجودة، ونقوم بتقديم تلك الخدمات على حسب احتياجات الشباب.

تعاون مستقبلي

هل هناك تعاون فيما بين كيبكو والجهات المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة بالكويت؟

نأمل أن يكون تعاون مستقبلي فيما بيننا وبين الجهات المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت لما يصب في مصلحة الشباب فهذا الأمر يهمنا، فهذا جزء من مسؤوليتنا كقطاع خاص أن نبني الشباب والتنويع من مصادر الدخل، فإن ذلك ينعكس ايجابيا على تنوع الاقتصاد المحلي، وهذا توجه الشباب حاليا نحو العمل الحر بعيداً عن الوظائف الحكومية ولديهم روح المبادرة وأفكار عدة إلا أن ما ينقصهم هو التشجيع للانطلاقة بمفردهم وهذا ما نسعى إليه.

القطاع الخاص

هل يعتبر القطاع الخاص محفزاً لدخول الشباب الكويتي فيه؟ ام ما زال هناك تخوف من قبل الشباب؟

ما زال هناك تخوف لدى بعض الشباب للدخول في القطاع الخاص، حيث يعتبر البعض أن القطاع الحكومي يؤمن وظيفة مستقرة على نحو أكبر، على خلاف القطاع الخاص حيث المطلوب من الموظفين الانجاز لتحقيق الاستمرارية والنجاح وقد يحمل العمل بعض المجازفة لحدوث أي مشاكل قد تطرأ على شركات القطاع الخاص.

إلا أنني اعتقد أن هذه المعادلة غير صحيحة، فالقطاع الخاص فيه عدة مميزات حيث أنه يساعد على تطوير المهارات والخبرات والقدرة على التعلم والتقدم والتوسع بشكل أسرع كما يتمتع بالمرونة في التطور وتغيير تخصص العمل على خلاف القطاع الحكومي، كما أننا بحاجة إلى قطاع حكومي يعمل بكفاءة عالية وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص، وأعتقد أن القطاعين يجب أن يكون العمل فيهما على نفس المستوى.

تكويت

كم تبلغ نسبة التكويت في مجموعة كيبكو؟

على مستوى المجموعة ككل نسبة التكويت مرتفعة جدا، وفي كيبكو هناك نسبة كبيرة من الكويتيين في جميع الادارات، بينما ازدادت نسبة التكويت في بنك برقان، وكذلك الحال بالنسبة لشركة الخليج للتأمين.

وما يميز القطاع الخاص، هو التنوع والاختلاف في الجنسيات، اذ يعتبر الأمر إيجابياً ويضيف للعمل المزيد من الخبرة والتكيف في بيئة العمل.

عناصر النجاح

ما عناصر نجاح المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة؟

ان الخطوات اللازمة لتأسيس مشروع ناجح تأتي من دراسات الجدوى الاقتصادية، كما تؤثر استراتيجية العمل على نجاح أى مشروع جديد، فمن الضرورى عمل استراتيجية جيدة للمشروع من حيث استخدام كل الموارد المتاحة، حيث ان واقع السوق يتطلب تقديم الخدمات بأقل تكلفة ممكنة فى أقل وقت ممكن ولكن بجودة عالية ويحتاج ذلك إلى الخبرة وتحديد الهدف المراد الوصول إلية ومن ثم ابتكار استراتيجية للعمل بها لضمان نجاح فكرة المشروع.

كما يجب على صاحب اى مشروع ان يقوم باختيار فريق عمله بحيث يكمل أحدهم الآخر من حيث الخبرة والقدرة على إدارة جوانب مختلفة من المشروع، مهم أيضا الإطلاع وتعلم كل ماهو جديد فى مجال مشروعة لأن التعلم المستمر يكسب الفرد خبرات أكثر مما يجعله مواكباً لكل ماهو جديد فى مجاله ليستطيع التعامل مع أي مشكلة او أمر يطرأ على مشروعه بالشكل المناسب.

وهناك اعتقاد خاطئ بأن تمويل المشروع الجديد هو أهم عامل من عوامل النجاح ولكن عامل توقيت البدء فى المشروع هو العامل الأساسى حيث أنه كثيراً ما تواجدت مشاريع ذات رأس مال ضخم ولكن فشلت بسبب خطأ اختيار توقيت إطلاق المشروع.

أسباب الفشل

ما اسباب فشل المشاريع الصغيرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي؟

أعتقد أنه من الأخطاء الأكثر شيوعا، عندما يرى أحدهم بأن غيره نجح في مشروع ما وبالتالي يعتقد أنه سينجح هو كذلك، إذ ان معظم المشاريع الصغيرة التي تقوم على التقليد والمحاكاة غالبا ما يكون الفشل مصيرها، إلا إذا كان المشروع الأول لم يستحوذ على السوق وجاء المشروع الثاني ليخاطب حاجات إضافية لدى المستهلك.

بالإضافة إلى نقص أو عدم توفر المعلومات الحيوية والضرورية للقيام بدراسة جدوى شاملة عائقا أمام نجاح المشروع ونموه، فضلا عن المعلومات التسويقية حول المستهلك المستهدَف و المنافسين من أجل بناء خطة تسويق ناجحة.

وغالبا ما يكون صاحب المشروع الصغير غير واعي ومدرك لأهمية هذه التفاصيل وقد يتجاهلها ويفتتح مشروعه بناء على الحدس والتخمين والارتجال، ويصبح نجاحه مجرد لعبة حظ.

إلى جانب، عدم وجود استراتيجية مستقبلية لنمو وتطوير الأعمال والارتقاء بالمشروع الصغير من خلال بحث وتقييم الفرص والبدائل، تعتبر من أبرز العوامل التي تؤدي بدورها إلى فشل استمرار المشروع التجاري الصغير وبقائه.

تنويع الاقتصاد المحلي

ما المطلوب للنهوض بالمشاريع الصغيرة لزيادة مشاركتها في الناتج المحلي؟

تعتبر المشاريع الصغيرة وسيلة لتنويع مصادر الدخل وتحريك النمو الاقتصادي في البلاد، وعنصر التمويل متوفر بالكويت إلا أن المطلوب هو التركيز على الشق الفني والتعليمي وزرع روح المبادرة لدى الشباب وتمكينهم في مشاريعهم الصغيرة، بالإضافة إلى جلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة لقطاع الصناعة التحويلية عن طريق الحوافز التفضيلية للصناعات القائدة والمختارة التي تستطيع أن تقود عملية التنويع في القاعدة الانتاجية في البلاد.

بالإضافة إلى اختصار طول الدورة المستندية والاجراءات المتبعة لتنفيذ المشاريع وتبسيط اجراءاتها.

ولهذا يجب التركيز على شريحة الشباب بالكويت خاصة وأنها تمثل ما نسبته 70% من المجتمع الكويتي وتنفيذ رؤية الكويت 2035 ترتكز على الشباب ومبادراتهم والمشاريع الصغيرة.

تكنولوجيا ومطاعم

ما طبيعة المشاريع التي نجحت بالسوق المحلي وما هي المبادرات الاقتصادية التي يجب الارتكاز عليها؟

تلقب الكويت بـ «عاصمة المطاعم» مما يدل على نجاح المطاعم بشكل لافت في دول المنطقة ودخول الشباب بشكل كبير سواء كانت مطاعم بأفكار محلية أو «فرانشايز» حيث استطاعت ان تترك بصمة واضحة في منطقة الخليج العربي.

سيرة ذاتية

التحقت العوضي بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام 2010 وتتولى مسؤولية تنسيق الاستراتيجية العامة لاتصالات المجموعة وإدارة اتصالات الشركات والعلاقات الإعلامية والتسويق في شركة المشاريع. وقبل التحاقها بالعمل لدى المجموعة، عملت العوضي فـي نيوزويك العربية، كما عملت فـي وكالة الأنباء الكويتية كمراسلة للشؤون الخارجية، وهي تتمتع بخبرة كبيرة فـي مجال العلاقات العامة والإعلام والصحافة، وتحمل العوضي شهادة البكالوريوس فـي الأدب الإنجليزي من جامعة البحرين.

«تمكين» المرأة الكويتية

أكدت العوضي أن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ومجموعة شركاتها التابعة تدعم المرأة الكويتية من خلال إيجاد بيئة عمل تتوفر فيها المساواة والتنوع بين الجنسين في مكان العمل، مبينة حرص المجموعة بالمشاركة في المبادرة العالمية لمبادئ تمكين المرأة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم، المتحدة في عام 2010.

وتوفر المبادرة العالمية لمبادئ تمكين المرأة منصة لدفع وتشجيع القطاع الخاص من أجل تعزيز ودعم وتسريع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً. وذكرت العوضي أن الكويت تعتبر أول دولة خليجية تنضم إلى هذه المبادرة،

كما أن وجود المرأة في المجموعة، هو أمر طبيعي ويساهم في توسعة نطاق المواهب التي نوظفها. وأضافت أننا إننا في شركة المشاريع نؤمن بأن المساواة في الفرص بين النساء والرجال في مكان العمل هي خطوة مهمة نحو ضمان استدامة عمليات الشركة. وأضافت العوضي، هناك أيضا شراكة استراتيجية مع منتدى مساندة المرأة، وهي منظمة كويتية غير ربحية ملتزمة بتمكين المرأة في مكان العمل، وستقوم شركة المشاريع بصفتها شريك استراتيجي باستضافة فعاليات المنتدى طوال عام 2018 والمشاركة في حلقات النقاش وورش العمل التي ينظمها. وتؤكد هذه الشراكة مجدداً التزام شركة مشاريع الكويت بإيجاد بيئة عمل تتوفر فيها المساواة والتنوع بين الجنسين في مكان العمل.

مؤتمر «تمكين 2017»

3300 شخص بلغ إجمالي عدد الحضور لمؤتمرات تمكين العام

6 عدد المشاركين المتحدثين العالميين

16 عدد المشاركين المتحدثين المحليين

جائزة «كيبكو تمكين 2017» بالأرقام

300 عدد المتقدمين للجائزة العام الماضي

35 عدد الشركات المتأهلة للمرحلة ما قبل النهائيات

3 عدد الشركات الناشئة المتأهلة للنهائيات

130 ألف دولار قيمة الجائزة للفائز بجائزة تمكين